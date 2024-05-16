15 травня, після засідання уряду в Гандлові, 71-річний житель Левіце стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. З вогнепальними пораненнями в живіт та руки його доставили до лікарні Рузвельта у місті Банська Бистриця та прооперували.

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Стан стабільний, але важкий

Директорка лікарні Міріам Лапунікова повідомляє, що операція тривала близько п'яти годин.

Стан пацієнта стабілізований, але дуже серйозний,
– зазначила вона.

Словацький міністр оборони Роберт Каліняк, який разом з директоркою медзакладу давав пресконференцію, зазначив, що лікарі працюють над подальшим покращенням стану Фіцо. Він додав, що протягом дня офіційно повідомлять більше інформації.

Також об 11:00 за місцевим часом у Братиславі збереться термінове засідання Ради безпеки та урядове засідання у зв'язку із замахом на прем'єра.

Що відомо про замах на Роберта Фіцо

  • Увечері 15 травня 2024 року Фіцо отримав 2 – 3 поранення в кінцівки, груди і живіт. ЗМІ повідомляли, що пролунало 4 – 5 пострілів.
  • Згодом стало відомо, що у Роберта Фіцо стріляв 71-річний письменник та один із засновників літературного клубу DÚHA Юрай Цінтула із міста Левіце. Журналісти зазначають, що постріл зробили з короткоствольної кульової рушниці, якою чоловік володів на законних підставах.
  • Стрілка одразу ж затримали. Словацький письменник заявив, що зробив це, бо не згоден із політикою уряду.
  • Згодом словацький журналіст-розслідувач повідомив цікаві деталі. За його словами, нападник Юрай Цінтула був пов'язаний із проросійським воєнізованим угрупованням Slovenskí Branci (SB). Їх лідера навіть готували колишні російські спецназівці