Наразі політика доправили до лікарні, представники Фіцо пишуть, що наступні кілька годин будуть вирішальними. Стрільця ж одразу затримали правоохоронці.

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Ким був нападник

Словацький приватний телеканал Joj і портал Dennik N стверджують, що у Роберта Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни. Журналісти зазначають, що постріл зробили з короткоствольної кульової рушниці, якою чоловік володів на законних підставах.

За інформацією PLUS 7 DNI, підозрюваним є письменник та один із засновників Літературного клубу DÚHA Юрай Чінтула. Відомо, що окрім літературної діяльності він був активістом ліберальної партії країни.

Окрім цього, ЗМІ акцентують на тому, що Чінтула писав вірші про смерть.

Багато разів я чекав, вбраний, напахчений, і підносив тост за свою смерть. Але вона так і не настала,

– йдеться в одному з його творів.

Зазначимо, що правоохоронці затримали нападника одразу на місці, проте ніяк не коментували, ким є стрілець.

Що відомо про замах