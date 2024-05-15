У Словаччині невідомий вистрілив у прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Повідомляється, що саме політик і був ціллю стрільця. Стрілянина сталася у місті Гандлова після виїздного засідання словацького уряду.

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Стан Фіцо після замаху

Наразі Фіцо транспортують гелікоптером до Банської Бистриці. За словами представників прем'єра, до Братислави потрібно було б надто довго добиратися, а стан Фіцо потребував невідкладного втручання.

Наступні кілька годин вирішуватимуть,

– додали у Фіцо.

Раніше словацькі журналісти повідомляли, що Фіцо отримав вогнепальні поранення живота та руки, його стан дуже важкий, але життю нібито нічого не загрожувало.

За словами свідків, які були на місці засідання уряду, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю. Репортер видання Denník N бачив, як охоронці підняли прем'єр-міністра із землі, перенесли в машину і відвезли до лікарні.