Роберта Фіцо було поранено, його доправили до лікарні. Самого стрільця уже затримали, про мотиви нападу наразі інформації немає.

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Напад на Фіцо

У Гандлові невідомий розпочав стрілянину після виїздного засідання уряду Словаччини, внаслідок чого було поранено прем'єра країни Роберта Фіцо. За інформацією журналістів, саме він і був ціллю нападника. Словацькі ЗМІ пишуть, що стан Фіцо важкий, його було поранено у груди та живіт. Його везуть до лікарні.

На вулиці чекав натовп людей, один з них почав стріляти. Його відразу вгамували і затримали, охорона забрала прем'єр-міністра. За нашою інформацією, стрілець мав цілитися в самого прем'єра,

– описує ситуацію зовнішній співробітник HN.

Чоловік вистрілив у Фіцо через людей, ймовірно, 3-4 рази. Потім спробував втекти, але очевидці разом із охоронцями політика затримали нападника.

Затримання нападника на Роберта Фіцо: дивіться відео

В словацькому МЗС підтвердили факт поранення та замаху на прем'єра. Однак офіційної інформації про стан прем'єра не надходило.