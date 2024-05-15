Відомо, що людина, як стріляла у словацького прем'єра, ховалася у натовпі, який був біля будівлі, де виступав Фіцо. Припускають, що в очільника уряду вистрілили 2 – 3 рази, інформує 24 Канал.

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"Зовні стояв натовп людей, і один із них почав стріляти. Його одразу приборкали й затримали, прем'єр-міністра відвезли охоронці. За нашою інформацією, стрілець мав цілитися у самого прем'єр-міністра", – розповів журналіст, який був на місці події.