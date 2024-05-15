Відомо, що постріли пролунали після виїздного засідання словацького уряду. Де стріляли у Роберта Фіцо – показує на карті 24 Канал.

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Напад у Гандлові

Вдень 15 травня у Словаччині невідомий вистрілив у прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Повідомляється, що він і був ціллю стрільця. Нападника затримали, а самого Фіцо оперативно доставили у лікарню. Попередньо ЗМІ пишуть, що політик отримав поранення живота, та, ймовірно, рук та ніг

Стрілянина сталася у місті Гандлова після виїздного засідання словацького уряду. За словами очевидців, Роберт Фіцо підійшов до місцевих жителів, згодом пролунало кілька пострілів.

Де стріляли у Роберта Фіцо: дивіться на карті

Влада підтвердила напад

Представники Роберта Фіцо на його офіційній сторінці політика у фейсбуці підтвердили факт нападу. Там зазначили, що у нього кілька разів стріляли. Наразі Фіцо перебуває у небезпечному для життя стані.

Станом на зараз його на гелікоптері перевозять до Банської Бистриці. Словацькому прем'єру необхідне термінове втручання – Братислава розташована занадто далеко від Гандлови. За інформацією представників, наступні кілька годин будуть вирішальними для Фіцо. ЗМІ пишуть, що прем'єр-міністр був при свідомості, коли його доправили до медичного закладу.