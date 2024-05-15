За даними ЗМІ, сьогодні члени уряду вирушили на нараду в Гандлову, де мали обговорити соціально-економічну ситуацію в районах Пр'євідза та Партизанське та запропонувати можливості для її покращення. Після засідання в Гандлові пролунали постріли. Як зазначили у виданні Denník N, поранення отримав прем'єр-міністр Роберт Фіцо, якого доставили в лікарню.

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Кадри з місця події

У Словаччині вдень 15 травня біля будівлі, де проводилося виїзне засідання уряду, сталася стрілянина, де було поранено словацького прем'єра Роберта Фіцо. Самого стрільця уже затримали, про мотиви нападу наразі інформації немає.

Повідомляють, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо отримав 2 – 3 поранення, нібито в кінцівки, груди та живіт. Водночас офіційно стан Фіцо наразі не коментували. В МЗС підтвердили лише факт поранення та замаху на прем'єра.

Роберта Фіцо важко поранили: дивіться відео з місця події

Позиція Фіцо стосовно нашої держави