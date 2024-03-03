Фіцо обурив українців і весь світ своєю нещодавньою заявою. До других роковин вторгнення Росії в Україну він вирішив сказати, що у війні винна сама Україна. В чотирихвилинному ролику він розводиться про те, що в нашій державі був "розгул нацизму".
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Навіщо словацький міністр потиснув руку Лаврову
Юрай Бланар був на дипломатичному форумі у Туреччині. Там він провів переговори з Лавровим – їхнє спільне фото оприлюднили російські пропагандисти.
На зустрічі говорили про війну в Україні.
Глава словацької дипломатії закликав до якнайшвидшого відновлення мирних переговорів між сторонами конфлікту та припинення бойових дій. "Без комунікації ніколи не буде дипломатичного рішення, а без дипломатичного рішення не закінчаться війни", сказав Бланар після зустрічі,
– пишуть словацькі журналісти.
Лавров же заявив, що Словаччина "однозначно відхилила" пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона і не відправлятиме словацьких військових на територію України.
Ініціатором діалогу зі Словаччиною стала Росія. Окрім Бланара, Лавров також зустрівся з представниками Узбекистану, Киргизстану та Есватіні.
Опозиція лютує, а Фіцо хвалить свого міністра
Прем'єр-міністр Роберт Фіцо пояснив: зустріч з Лавровим – приклад "нашої збалансованої та суверенної зовнішньої політики Словаччини щодо всіх сторін світу". Він знав, що Бланар має зустрітися з Лавровим, і "повністю рекомендував зустрітися з російським міністром".
Опозиційні словацькі політики дуже різко засудили і Бланара, і Фіцо.
Ось лише декілька їхніх висловів:
- "Міністр Бланар зустрівся з головним дипломатом держави, який називає Словацьку Республіку своїм ворогом, який напав на сусідню державу і чиї представники вказують, що їхня кампанія може не закінчитися Україною".
- "Він зустрівся з людиною, яка несе безпосередню відповідальність за російську агресію в Україні, яка спричинила загибель тисяч мирних жителів і сотні мільярдів збитків. Таким чином Бланар відніс Словаччину до Ірану, Північної Кореї, Китаю чи Угорщини. Це зрада нашої зовнішньополітичної орієнтації".
- "Вдома Бланар каже, що Словаччина підтримує Україну як мирну, демократичну, територіально цілісну країну в межах міжнародно визнаних кордонів. Він розповів це Лаврову?"
- "Роберт Фіцо переймає риторику російської пропаганди і лестить Кремлю та Путіну замість того, щоб співпрацювати з нашими партнерами в ЄС та НАТО. Зустріч Бланара з Лавровим є явним ворожим жестом щодо наших союзників".