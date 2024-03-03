Фицо возмутил украинцев и весь мир своим недавним заявлением. Ко второй годовщине вторжения России в Украину он решил сказать, что в войне виновата сама Украина. В четырехминутном ролике он разглагольствует о том, что в нашем государстве был "разгул нацизма".

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Зачем словацкий министр пожал руку Лаврову

Юрай Бланар был на дипломатическом форуме в Турции. Там он провел переговоры с Лавровым – их совместное фото обнародовали российские пропагандисты.

На встрече говорили о войне в Украине.

Глава словацкой дипломатии призвал к скорейшему восстановлению мирных переговоров между сторонами конфликта и прекращению боевых действий. "Без коммуникации никогда не будет дипломатического решения, а без дипломатического решения не закончатся войны", сказал Бланар после встречи,

– пишут словацкие журналисты.

Лавров же заявил, что Словакия "однозначно отклонила" предложение президента Франции Эммануэля Макрона и не будет отправлять словацких военных на территорию Украины.

Инициатором диалога со Словакией стала Россия. Кроме Бланара, Лавров также встретился с представителями Узбекистана, Кыргызстана и Эсватини.

Оппозиция свирепствует, а Фицо хвалит своего министра

Премьер-министр Роберт Фицо объяснил: встреча с Лавровым – пример "нашей сбалансированной и суверенной внешней политики Словакии в отношении всех сторон мира". Он знал, что Бланар должен встретиться с Лавровым, и "полностью рекомендовал встретиться с российским министром".

Оппозиционные словацкие политики очень резко осудили и Бланара, и Фицо.

Вот лишь несколько их высказываний:

"Министр Бланар встретился с главным дипломатом государства, который называет Словацкую Республику своим врагом , который напал на соседнее государство и чьи представители указывают, что их кампания может не закончиться Украиной".

, который напал на соседнее государство и чьи представители указывают, что их кампания может не закончиться Украиной". "Он встретился с человеком, который несет непосредственную ответственность за российскую агрессию в Украине, которая повлекла гибель тысяч мирных жителей и сотни миллиардов убытков. Таким образом Бланар отнес Словакию к Ирану, Северной Корее, Китаю или Венгрии. Это предательство нашей внешнеполитической ориентации ".

". "Дома Бланар говорит, что Словакия поддерживает Украину как мирную, демократическую, территориально целостную страну в пределах международно признанных границ. Он рассказал это Лаврову? "

" "Роберт Фицо перенимает риторику российской пропаганды и льстит Кремлю и Путину вместо того, чтобы сотрудничать с нашими партнерами в ЕС и НАТО. Встреча Бланара с Лавровым является явным враждебным жестом в отношении наших союзников".

Обратите внимание! Пока Бланар и Лавров ручкаются, Россия убивает украинцев. В Одессе погиб младенец и двухлетний ребенок. Много людей до сих пор под завалами, спасатели продолжают работы. Интересно, что дипломаты думают об этом, видели ли они фото погибших детей?