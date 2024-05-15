По данным СМИ, сегодня члены правительства отправились на совещание в Гандлову, где должны были обсудить социально-экономическую ситуацию в районах Преевидза и Партизанское и предложить возможности для ее улучшения. После заседания в Гандлове раздались выстрелы. Как отметили в издании Denník N, ранения получил премьер-министр Роберт Фицо, которого доставили в больницу.

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Кадры с места происшествия

В Словакии днем 15 мая возле здания, где проводилось выездное заседание правительства, произошла стрельба, где был ранен словацкий премьер Роберт Фицо. Самого стрелка уже задержали, о мотивах нападения информации пока нет.

Сообщается, что премьер-министр Роберт Фицо получил 2 – 3 ранения, якобы в конечности, грудь и живот. В то же время, официально состояние Фицо пока не комментировали. В МИДе подтвердили лишь факт ранения и покушения на премьера.

Роберта Фицо тяжело ранили: смотрите видео с места происшествия

Позиция Фицо по отношению к нашему государству