Так, в СМИ Словакии рассказали детали о заседании правительства и то, что случилось потом. Подробности читайте далее в материале 24 Канала.

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Что известно о ситуации

В издании Aktuality.sk. отметили, что сегодня члены правительства отправились на совещание в Гандлову, где должны были обсудить социально-экономическую ситуацию в районах Преевидза и Партизанское и предложить возможности для ее улучшения.

Впоследствии после заседания правительства в среду, 15 мая, в Гандлове раздались выстрелы. Как отметили в издании Denník N, ранения получил премьер-министр Роберт Фицо, которого доставили в больницу.

Я слышал 3 или 4 выстрела. Я видел, как Фицо подняли с земли.

– описал инцидент журналист Даниэль Вражда для издания Aktuality.sk.

По свидетельствам журналиста, он не видел инцидента, но был рядом и слышал несколько выстрелов. Затем он увидел, как охранники подняли Фицо с земли, посадили в машину и увезли.

В Denník N отметили, что по словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, которые приветствовали его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

Вероятного нападающего задержала полиция, которая оцепила прилегающую территорию. В то же время присутствующих в доме культуры эвакуировали. Охрана позаботилась о безопасности других членов правительства.

Как реагируют на ситуацию со стрельбой у премьер-министра Словакии: последние новости

"Я шокирован и поражен стрельбой в премьер-министра Роберта Фицо в Гандлове. Мы однозначно и решительно осуждаем любое насилие. Мы верим, что с премьер-министром Фицо все будет в порядке и этот ужасный поступок будет раскрыт как можно скорее", – ответил председатель партии "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка.

Генпрокурор Марош Жилинка осудил нападение на премьер-министра и считает его неприемлемым. "Я считаю его (нападение – 24 Канал) кульминацией тех настроений, которые воспитываются в обществе. Это проявление ненависти, это проявление нападения не только на человека, а как нападение на премьер-министра, а также на саму суть государственности", – заявил Жилинка. Он отметил, что виновный должен быть бескомпромиссно и справедливо наказан. Он пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления.