Известно, что выстрелы прозвучали после выездного заседания словацкого правительства. Где стреляли в Роберта Фицо – показывает на карте 24 Канал.

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Нападение в Гандлове

Днем 15 мая в Словакии неизвестный выстрелил в премьер-министра страны Роберта Фицо. Сообщается, что он и был целью стрелка. Нападавшего задержали, а самого Фицо оперативно доставили в больницу. Предварительно СМИ пишут, что политик был ранен в живот и грудь.

Стрельба произошла в городе Гандлова после выездного заседания словацкого правительства. Очевидец рассказал, что на улице стояла толпа и Роберт Фицо подошел поздороваться с ними. Вдруг один из присутствующих начал стрелять. По информации СМИ, прозвучало 3 – 4 выстрела.

Где стреляли в Роберта Фицо: смотрите на карте

Реакция словацких властей

Представители Роберта Фицо на его официальной странице политика в фейсбуке подтвердили факт нападения. Там отметили, что в него несколько раз стреляли. Сейчас Фицо находится в опасном для жизни состоянии.

По состоянию на сейчас его на вертолете перевозят в Банскую Быстрицу. Словацкому премьеру необходимо срочное вмешательство – Братислава расположена слишком далеко от Гандловы. По информации представителей, следующие несколько часов будут решающими для Фицо.