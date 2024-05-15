Стрельба произошла после заседания правительства, где должны были обсудить социально-экономическую ситуацию в районах Преевидза и Партизанское и предложить возможности для ее улучшения. Сейчас премьер-министр Словакии находится в больнице.

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Коллеги словацкого премьера уже отреагировали

По предварительной информации, в результате покушения Роберта Фицо госпитализировали с многочисленными ранениями груди и живота. Как рассказали свидетели, накануне к словацкому премьеру кто-то обратился со словами: "Роберт, иди-ка сюда".

Отмечается, что злоумышленника уже задержали, сейчас он находится в следственном изоляторе. Из-за происшествия уже приостановили заседание Нацсовета на неопределенный срок. В то же время коллеги словацкого премьер-министра прокомментировали подобный инцидент.

Я решительно осуждаю сегодняшнее жестокое и безжалостное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я шокирована. Желаю ему много сил в этот критический момент, чтобы восстановиться после нападения,

– обнародовала Зузана Чапутова в Facebook.

Член Национального совета Словакии Михал Шимечка прокомментировал эту ситуацию и также заверил, что напуган стрельбой и покушением на премьер-министра Роберта Фицо. Он отметил, что осуждает любое насилие и надеется на скорейшее решение проблемы.

В Гандлове выстрелили в премьер-министра Фицо. Несмотря на то, что идеологически мы на противоположных сторонах, по-человечески мне его очень жаль, я думаю о его семье и родственниках. И я искренне хочу, чтобы это решилось как можно лучше, – сообщила член Национального совета Словакии Яна Циганикова от партии "Свобода и солидарность".

В партии Христианско-демократическое движение отметили, что такие действия недопустимы в современном цивилизованном обществе. По их словам, нападение на премьера это нападение на словацкую государственность и суверенитет, поэтому сейчас нужно сделать все, чтобы успокоить общественность.

Мы четко осуждаем агрессию, насилие и нападения на политиков и других государственных служащих. Мы желаем премьер-министру скорейшего выздоровления и думаем о нем в наших молитвах,

– заявил бывший председатель Словацкого национального совета Франтишек Миклошко.

Нападение на Фицо: кратко