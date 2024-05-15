Известно, что человек, который стрелял в словацкого премьера, прятался в толпе, которая была у здания, где выступал Фицо. Предполагают, что в главу правительства выстрелили 2 – 3 раза, информирует 24 Канал.

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Снаружи стояла толпа людей, и один из них начал стрелять. Его сразу усмирили и задержали, премьер-министра увезли охранники. По нашей информации, стрелок должен был целиться в самого премьер-министра,

– рассказал журналист, который был на месте происшествия.

Сообщают, что Фицо получил ранение груди и живота. Ему кто-то крикнул: "Робо, иди сюда". Раздался выстрел.

Охранники оттащили главу словацкого правительства к машине. На место быстро прилетел вертолет. Роберта Фицо госпитализировали.

Нападающий пытался скрыться, однако очевидцы и охрана премьера его схватили. Мужчину задержала полиция. Злоумышленник находится в СИЗО.