Згідно з наявною інформацією, яка відразу ж почала поширюватися мережею, прем'єр-міністр Роберт Фіцо отримав 2 – 3 поранення, нібито в кінцівки, груди і живіт.

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Замах на Фіцо

ЗМІ повідомляють, що пролунало 4 – 5 пострілів. Водночас офіційно стан Фіцо наразі не коментували. В МЗС підтвердили лише факт поранення та замаху на прем'єра.

Раніше журналісти писали, що, за словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

Ймовірного нападника затримала поліція, яка оточила прилеглу територію. Водночас присутніх у будинку культури евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду.