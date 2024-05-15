Відразу у словацьких ЗМІ почали поширювати інформацію про стрілянину після засідання Кабміну Словаччини. Наразі відомі деталі про засідання уряду та те, що трапилося потім. Про те, що сталося згодом, який стан Роберта Фіцо – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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18:22, 15 травня Обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні відреагував на замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо, заявивши, що цей напад є загрозою для словацької демократії.

18:21, 15 травня Президентка Словаччини Чапутова попросила утриматися від поспішних висновків в історії із замахом на Фіцо та дочекатися інформації від поліції.

18:17, 15 травня Зеленський відреагував на замах на Фіцо Гарант України назвав "жахливим" напад на Фіцо після виїзного засідання словацького уряду. Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері,

– написав Зеленський. Він висловив щире сподівання на швидке одужання глави словацького уряду, а також висловив солідарність із народом Словаччини.

18:00, 15 травня ЗМІ назвали ймовірного нападника Словацький приватний телеканал Joj і портал Dennik N стверджують, що у Роберта Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни. Журналісти зазначають, що постріл зробили з короткоствольної кульової рушниці, якою чоловік володів на законних підставах. За інформацією PLUS 7 DNI, підозрюваним є письменник та один із засновників Літературного клубу DÚHA Юрай Чінтула. Відомо, що окрім літературної діяльності він був активістом ліберальної партії країни. Окрім цього, ЗМІ акцентують на тому, що Чінтула писав вірші про смерть.

17:42, 15 травня Прем'єр Польщі висловив підтримку Фіцо після нападу. Роберте, мої думки з тобою в цей дуже важкий момент", – написав Туск у соціальній мережі X.

17:15, 15 травня Орбан прокоментував замах на словацького колегу Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав допис, де побажав швидкого одужання Роберту Фіцо. Я глибоко шокований почути про жахливий напад на мого друга Роберта Фіцо. Ми молимося за його швидке одужання,

– написав він.

17:00, 15 травня Словацькі політики шоковані замахом на Фіцо Колеги словацького прем'єр-міністра прокоментували подібний інцидент. Я рішуче засуджую сьогоднішній жорстокий і безжальний напад на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Я шокована. Бажаю йому багато сил у цей критичний момент, щоб відновитися після нападу,

– оприлюднила Зузана Чапутова у Facebook.

16:59, 15 травня Прем'єр Словаччини був притомний після прибуття до лікарні, йому надано допомогу, стан стабілізований, повідомляє Reuters з посиланням на представника госпіталю.

16:52, 15 травня У Фіцо зробили заяву після замаху За словами представників прем'єра, до Братислави потрібно було б надто довго добиратися, а стан Фіцо потребував невідкладного втручання. Наступні кілька годин будуть вирішальними,

– додали у Фіцо.

16:50, 15 травня Перші кадри замаху на Фіцо

16:48, 15 травня Очевидець розповів, як стався замах на Фіцо Зовні стояв натовп, і один із них почав стріляти. Його одразу приборкали й затримали, прем'єр-міністра відвезли охоронці. За нашою інформацією, стрілець мав цілитися у самого прем'єр-міністра,

– розповів журналіст, який був на місці події. Повідомляють, що Фіцо зазнав поранення грудей та живота. Йому хтось крикнув: "Робо, йди сюди". Пролунали постріли.

16:40, 15 травня В словацькому МЗС підтвердили факт поранення та замаху на прем'єра. Однак офіційної інформації про стан прем'єра не надходило.

16:30, 15 травня За інформацією журналістів, саме Фіцо був ціллю нападника. Словацькі ЗМІ пишуть, що стан Фіцо важкий, його було поранено у груди та живіт. Його госпіталізували. Чоловік вистрілив у Фіцо через людей, ймовірно, 3 – 4 рази. Потім спробував втекти, але очевидці разом з охоронцями політика затримали нападника.