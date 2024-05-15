Сразу в словацких СМИ начали распространять информацию о стрельбе после заседания Кабмина Словакии. Сейчас известны детали о заседании правительства и то, что случилось потом. О том, что произошло впоследствии, какое состояние Роберта Фицо – читайте в материале 24 Канала.

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18:22, 15 мая Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини отреагировал на покушение на премьер-министра Роберта Фицо, заявив, что это нападение является угрозой для словацкой демократии.

18:21, 15 мая Президент Словакии Чапутова попросила воздержаться от поспешных выводов в истории с покушением на Фицо и дождаться информации от полиции.

18:17, 15 мая Зеленский отреагировал на покушение на Фицо Гарант Украины назвал "ужасным" нападение на Фицо после выездного заседания словацкого правительства. Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере,

– написал Зеленский. Он выразил искреннюю надежду на скорейшее выздоровление главы словацкого правительства, а также выразил солидарность с народом Словакии.

18:00, 15 мая СМИ назвали вероятного нападающего Словацкий частный телеканал Joj и портал Dennik N утверждают, что в Роберта Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице на западе страны. Журналисты отмечают, что выстрел произвели из короткоствольного пулевого ружья, которым мужчина владел на законных основаниях. По информации PLUS 7 DNI, подозреваемым является писатель и один из основателей Литературного клуба DÚHA Юрай Чинтула. Известно, что кроме литературной деятельности он был активистом либеральной партии страны. Кроме этого, СМИ акцентируют на том, что Чинтула писал стихи о смерти.

17:42, 15 мая Премьер Польши выразил поддержку Фицо после нападения. Роберт, мои мысли с тобой в этот очень тяжелый момент", – написал Туск в социальной сети X.

17:15, 15 мая Орбан прокомментировал покушение на словацкого коллегу Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал сообщение, где пожелал скорейшего выздоровления Роберту Фицо. Я глубоко шокирован услышать об ужасном нападении на моего друга Роберта Фицо. Мы молимся за его скорейшее выздоровление,

– написал он.

17:00, 15 мая Словацкие политики шокированы покушением на Фицо Коллеги словацкого премьер-министра прокомментировали подобный инцидент. Я решительно осуждаю сегодняшнее жестокое и безжалостное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я шокирована. Желаю ему много сил в этот критический момент, чтобы восстановиться после нападения,

– обнародовала Зузана Чапутова в Facebook.

16:59, 15 мая Премьер Словакии был в сознании по прибытии в больницу, ему оказана помощь, состояние стабилизировано, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госпиталя.

16:52, 15 мая У Фицо сделали заявление после покушения По словам представителей премьера, в Братиславу нужно было бы слишком долго добираться, а состояние Фицо требовало безотлагательного вмешательства. Следующие несколько часов будут решающими,

– добавили у Фицо.

16:50, 15 мая Первые кадры нападения на Фицо

16:48, 15 мая Очевидец рассказал, как произошло покушение на Фицо Снаружи стояла толпа, и один из них начал стрелять. Его сразу обуздали и задержали, премьер-министра увезли охранники. По нашей информации, стрелок должен был целиться в самого премьер-министра,

– рассказал журналист, который был на месте происшествия. Сообщают, что Фицо получил ранения груди и живота. Ему кто-то крикнул: "Робо, иди сюда". Прозвучали выстрелы.

16:40, 15 мая В словацком МИД подтвердили факт ранения и покушения на премьера. Однако официальной информации о состоянии премьера не поступало.

16:30, 15 мая По информации журналистов, именно Фицо был целью нападающего. Словацкие СМИ пишут, что состояние Фицо тяжелое, он был ранен в грудь и живот. Его госпитализировали. Мужчина выстрелил в Фицо через людей, вероятно, 3 – 4 раза. Затем попытался убежать, но очевидцы вместе с охранниками политика задержали нападавшего.