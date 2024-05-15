В мережі поширюють інформацію про те, що у словацького прем'єра стріляв 71-річний Юрай Цинтула. Згодом журналіст-розслідувач Саболч Пані оприлюднив нові цікаві деталі, які йому вдалося знайти.

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Ким був нападник

Він опублікував два скриншоти дописів Facebook-cторінки угрупування Slovenskí Branci, на яких видно того ж чоловіка, який скоїв замах на Фіцо.

Ого. Схоже, нападник прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, письменник Юрай Цінтула, був пов'язаний із проросійським воєнізованим угрупованням Slovenskí Branci (SB). Їх лідера навіть готували колишні російські спецназівці,

– написав Саболч Пані.

Це незареєстроване парамілітарне угруповання діє у Словаччині з 2012 року. Раніше журналісти писали, що ця організація співпрацювала зі словацьким відділенням "Нічних вовків", а її членів навіть тренували колишні російські спецназівці.

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Замах на Фіцо: коротко