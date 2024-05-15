В мережі поширюють інформацію про те, що у словацького прем'єра стріляв 71-річний Юрай Цинтула. Згодом журналіст-розслідувач Саболч Пані оприлюднив нові цікаві деталі, які йому вдалося знайти.
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Ким був нападник
Він опублікував два скриншоти дописів Facebook-cторінки угрупування Slovenskí Branci, на яких видно того ж чоловіка, який скоїв замах на Фіцо.
Ого. Схоже, нападник прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, письменник Юрай Цінтула, був пов'язаний із проросійським воєнізованим угрупованням Slovenskí Branci (SB). Їх лідера навіть готували колишні російські спецназівці,
– написав Саболч Пані.
Це незареєстроване парамілітарне угруповання діє у Словаччині з 2012 року. Раніше журналісти писали, що ця організація співпрацювала зі словацьким відділенням "Нічних вовків", а її членів навіть тренували колишні російські спецназівці.
Замах на Фіцо: коротко
- Удень 15 травня в словацькій Гандлові невідомий вчинив замах на прем'єра країни Роберта Фіцо. За словами очевидців, хтось звернувся до політка з натовпу зі словами: "Роберте, йди-но сюди". Після того як прем'єр-міністр підійшов до людей, у нього вистрілили декілька разів. Він упав на землю.
- Прем'єр-міністра Словаччини внаслідок поранень терміново доставили до лікарні. Перші кадри, як Фіцо евакуюють з місця стрілянини транслювали місцеві ЗМІ. Словацьке видання Plus SK повідомляє, що стан прем'єра вкрай важкий.
- Попередньо, Фіцо отримав 2 – 3 поранення, нібито в кінцівки, груди та живіт. ЗМІ пишуть, що прем'єр-міністр був при свідомості, коли його доправили до медичного закладу. Журналісти кажуть, що його стан важкий, проте життю нічого не загрожує.