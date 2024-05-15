В сети распространяют информацию о том, что в словацкого премьера стрелял 71-летний Юрай Цинтула. Впоследствии журналист-расследователь Саболч Пани обнародовал новые интересные детали, которые ему удалось найти.

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Кем был нападающий

Он опубликовал два скриншота сообщений Facebook-страницы группировки Slovenskí Branci, на которых видно того же человека, который совершил покушение на Фицо.

Ого. Похоже, нападающий премьер-министра Словакии Роберта Фицо, писатель Юрай Цинтула, был связан с пророссийской военизированной группировкой Slovenskí Branci (SB). Их лидера даже готовили бывшие российские спецназовцы,

– написал Саболч Пани.

Эта незарегистрированная парамилитарная группировка действует в Словакии с 2012 года. Ранее журналисты писали, что эта организация сотрудничала со словацким отделением "Ночных волков", а ее членов даже тренировали бывшие российские спецназовцы.

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Покушение на Фицо: кратко