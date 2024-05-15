Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что ранения у премьер-министра Словакии достаточно серьезные, ведь было несколько выстрелов. Он также добавил, что уже не удивляется российским заявлениям об украинском "следе" в этом покушении, потому что Россия уже давно начала интенсивную подрывную деятельность в странах ЕС.

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"Я не удивлен, ведь в России сейчас идет целая кампания направленная на дискредитацию украинской власти. Служба безопасности уже сообщала, что они пытались совершить покушение на украинского президента", – сказал он.

Причастна ли Россия к покушению

Александр Мусиенко отметил, что Фицо выступает против поставок оружия в Украину и поощряет мирные переговоры, что перекликается с российской позицией.

Кто-то спросит, для чего России совершать замок на Фицо? Он же вроде бы дружественный к России. Но в Европарламенте скоро будут проходить выборы, поэтому России критически важно легитимизировать и увеличить присутствие различных маргинальных движений там,

– подчеркнул он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований предположил, что это может быть план России, чтобы антиевропейские настроения расшатывали единство ЕС.

То, что произошло в Словакии могло быть спланировано для того, чтобы повысить шансы этих политических сил (которые раскалывают Евросоюз – 24 Канал) на предстоящих выборах,

– отметил Александр Мусиенко.

По его мнению, Россия в ближайшее время выразит свою позицию, что якобы всем, кто не поддерживает решение Брюсселя и Вашингтона будет угрожать опасность в Европе. Кремль может распространять ложь, мол, Украина "организатор" покушения на Фицо, а Запад "заказчик".

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