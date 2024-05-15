Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що поранення у прем'єр-міністра Словаччини досить серйозні, адже було кілька пострілів. Він також додав, що вже не дивується російським заявам про український "слід" у цьому замаху, бо Росія вже давно розпочала інтенсивну підривну діяльність у країнах ЄС.

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"Я не здивований, адже у Росії зараз триває ціла кампанія спрямована на дискредитацію української влади. Служба безпеки вже повідомляла, що вони намагались вчинити замах на українського президента", – сказав він.

Чи причетна Росія до замаху

Олександр Мусієнко зауважив, що Фіцо виступає проти постачання зброї в Україну та заохочує до мирних перемовин, що перегукується з російською позицією.

Хтось запитає, для чого Росії вчиняти замок на Фіцо? Він же начебто дружній до Росії. Але у Європарламенті скоро відбуватимуться вибори, тому Росії критично важливо легітимізувати й збільшити присутність різних маргінальних рухів там,

– наголосив він.

Керівник Центру військово-правових досліджень припустив, що це може бути план Росії, щоб антиєвропейські настрої розхитували єдність ЄС.

Те, що відбулося у Словаччині могло бути сплановано для того, аби підвищити шанси цих політичних сил (які розколюють Євросоюз – 24 Канал) на майбутніх виборах,

– зазначив Олександр Мусієнко.

На його думку, Росія найближчим часом висловить свою позицію, що начебто усім, хто не підтримує рішення Брюсселю та Вашингтону загрожуватиме небезпека у Європі. Кремль може поширювати брехню, мовляв, Україна "організатор" замаху на Фіцо, а Захід "замовник".

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