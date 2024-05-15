Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що поранення у прем'єр-міністра Словаччини досить серйозні, адже було кілька пострілів. Він також додав, що вже не дивується російським заявам про український "слід" у цьому замаху, бо Росія вже давно розпочала інтенсивну підривну діяльність у країнах ЄС.
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"Я не здивований, адже у Росії зараз триває ціла кампанія спрямована на дискредитацію української влади. Служба безпеки вже повідомляла, що вони намагались вчинити замах на українського президента", – сказав він.
Чи причетна Росія до замаху
Олександр Мусієнко зауважив, що Фіцо виступає проти постачання зброї в Україну та заохочує до мирних перемовин, що перегукується з російською позицією.
Хтось запитає, для чого Росії вчиняти замок на Фіцо? Він же начебто дружній до Росії. Але у Європарламенті скоро відбуватимуться вибори, тому Росії критично важливо легітимізувати й збільшити присутність різних маргінальних рухів там,
– наголосив він.
Керівник Центру військово-правових досліджень припустив, що це може бути план Росії, щоб антиєвропейські настрої розхитували єдність ЄС.
Те, що відбулося у Словаччині могло бути сплановано для того, аби підвищити шанси цих політичних сил (які розколюють Євросоюз – 24 Канал) на майбутніх виборах,
– зазначив Олександр Мусієнко.
На його думку, Росія найближчим часом висловить свою позицію, що начебто усім, хто не підтримує рішення Брюсселю та Вашингтону загрожуватиме небезпека у Європі. Кремль може поширювати брехню, мовляв, Україна "організатор" замаху на Фіцо, а Захід "замовник".
Замах на прем'єра Словаччини: останні новини
- У словацьких ЗМІ з'явилася інформація про стрілянину, яка сталася після засідання уряду Словаччини. Мовиться, що прем'єр-міністра вже доставили до лікарні.
- У Словаччині 15 травня стався інцидент зі стріляниною, в результаті якого отримав поранення прем'єр Роберт Фіцо. За інформацією, постріли відбулися після виїзного засідання уряду. Поліція затримала ймовірного нападника та оточила територію.
- Прем'єр-міністра Словаччини внаслідок поранень терміново доставили до лікарні. Перші кадри, як Фіцо евакуюють з місця стрілянини транслювали місцеві ЗМІ. Словацьке видання Plus SK повідомляє, що стан прем'єра вкрай важкий.