Петер Пеллегріні – новообраний президент Словаччини, він ще не заступав на посаду. Разом із чинною президенткою країни Зузаною Чапутовою він звернувся до словаків, щоб "заспокоїти ситуацію". Згодом у президентському палаці зберуть лідерів парламентських політичних партій.

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Про що говорили Пеллегріні та Фіцо

Їхня розмова була досить короткою, адже прем'єр-міністр був втомлений і перебував під впливом ліків. Та все ж політики перекинулися кількома словами.

Це були дуже особисті дебати. Ми знаємо один одного понад двадцяти років, тому це зрозуміло. Він був дуже втомлений і в складній ситуації зі здоров'ям. Ми говорили про те, як я радий, що він вижив, і що я бажаю йому якнайшвидшого одужання,

– повідомив президент Словаччини.

В якому стані Фіцо після замаху

Пеллегріні наголосив: ще зарано говорити, що загроза для життя Фіцо повністю минула. Він подякував медикам, але пояснив, що прем'єр у важкому стані.

Фіцо дивом уникнув смерті, хоча був дуже близькій до неї. Пеллегріні розповів: якби вогнепальні поранення були на кілька сантиметрів убік, "сьогодні нам довелося б говорити про інші речі".

У Словаччині закликають до єдності

Новообраний президент закликав громадян до співпраці і розуміння. Наразі суспільство збурене, тож побоюються ескалації напруженості.

"Давайте, будь ласка, зупинимо це зараз, негайно, щоб ми не стали свідками таких трагічних подій", – закликав Пеллегріні.

За його словами, замах на вбивство Фіцо перетнув червону лінію. В країні вирують ненависть і політична незгода. А тому дуже важливо відмовитися від можливих подальших актів насильства.

"Щоб ми не наражали себе на ескалацію. Щоб не було зіткнення політичних таборів. Нам потрібно заспокоїти і вгамувати пристрасті і почати об'єднувати розділену Словаччину", – підсумував Пеллегріні.

Що цікаво, в словацькій поліції також закликали "утриматися від будь-яких ненависницьких і загрозливих коментарів і повідомлень, а також від будь-яких виступів, що розпалюють насильство і ненависть".

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