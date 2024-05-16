Про це повідомляє видання Pravda з посиланням на джерела.

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Чекає ще одна операція

Відповідно до даних видання, Роберта Фіцо очікує операція на стегні.

Водночас там повідомили, що у прем'єра Словаччини була кровотеча в черевній порожнині, але її вдалося зупинити. Також зазначили, що препарати для розрідження крові, які приймає прем'єр, можуть викликати проблеми.

Також директор лікарні Міріам Лапунікова зазначила, що 2 хірургічні бригади оперували прем'єр-міністра протягом 5 годин.

"У пацієнта численні вогнепальні поранення", – зазначила вона.

За її словами, стан Роберта Фіцо залишається "дійсно дуже важким", і він, як і раніше, перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

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