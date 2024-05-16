Об этом сообщает издание Pravda со ссылкой на источники.

Смотрите также В Словакии совершили покушение на Роберта Фицо, премьера госпитализировали: все, что известно

Ждет еще одна операция

Согласно данным издания, Роберта Фицо ожидает операция на бедре.

В то же время там сообщили, что у премьера Словакии было кровотечение в брюшной полости, но его удалось остановить. Также отметили, что препараты для разжижения крови, которые принимает премьер, могут вызвать проблемы.

Также директор больницы Мириам Лапуникова отметила, что 2 хирургические бригады оперировали премьер-министра в течение 5 часов.

"У пациента многочисленные огнестрельные ранения", – отметила она.

По ее словам, состояние Роберта Фицо остается "действительно очень тяжелым", и он, по-прежнему, находится в отделении интенсивной терапии.

Покушение на Фицо: основное