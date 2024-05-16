Юраю Цинтуле, было предъявлено обвинение утром четверга, 16 мая, за попытку убийства из мести в отношении лица, находящегося под защитой. Мотивом преступления было несогласие с политикой нынешней власти и запланированными ею изменениями.

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планировал нападение за несколько дней до инцидента

Цинтула признался полиции, что планировал нападение за несколько дней до инцидента. Он отметил, что намеревался нанести вред премьер-министру, но не убивать его. Оружие, которым он воспользовался, находилось в его законном владении более 30 лет.

Во время нападения 71-летний стрелок совершил пять выстрелов в Фицо, три из которых попали в него. Правоохранители детально обследовали место происшествия с помощью 3D-сканера.

Около 23:00 15 мая подозреваемого привезли к его автомобилю, на котором он приехал в город Гандлова. После обыска машины был найден мобильный телефон стрелка, и транспортное средство было арестовано. В то же время в Левице полиция охраняла многоквартирный дом, где проживал Цинтула.

Премьер-министр Роберт Фицо находится под медицинским наблюдением. Информация о его состоянии здоровья пока не разглашается. Следствие продолжается.

Покушение на Фицо: кратко