Напомним, словацкие СМИ в среду, 15 мая, сообщили о стрельбе после заседания правительства. Там отметили, что Фицо доставили в больницу.
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Покушение на Фицо
В Словакии в среду, 15 мая, произошла стрельба возле здания, где проводилось выездное заседание правительства. В результате этого был ранен премьер-министр страны Роберт Фицо. Так, главу словацкого правительства немедленно доставили в больницу.
В сети уже публиковали кадры, как Фицо срочно вывозят с места стрельбы. Однако также обнародовали и сам момент покушения на премьер-министра Словакии.
Внимание! На кадрах чувствительный контент!
Момент покушения на премьера Словакии: смотрите видео
На снятых кадрах слышно, как нападающий совершил 5 выстрелов. Также видно, что стрелял старший мужчина, которого охранники сразу задержали.
Заметим, что ранее местные СМИ писали, что нападающим был 71-летний мужчина из города Левице, что на западе страны. Журналисты сообщали, что выстрел произвели из короткоствольного пулевого ружья, которым мужчина владел на законных основаниях.
Что известно о покушении на словацкого премьера
- Во второй половине дня 15 мая в словацкой Гандлове неизвестный совершил покушение на премьера страны Роберта Фицо.
- Предварительно, Фицо получил 2 – 3 ранения, якобы в конечности, грудь и живот.
- Позже опубликовали информацию о том, что он находится в тяжелом состоянии. У Фицо отметили, что словацкого премьера перевозят на вертолете в Банскую Быстрицу, поскольку в Братиславу нужно было бы слишком долго добираться.
- Относительно покушения на политика высказались коллеги словацкого премьера, где осудили сегодняшнее жестокое и безжалостное нападение на него.