Нагадаємо, словацькі ЗМІ в середу, 15 травня, повідомили про стрілянину після засідання уряду. Там зазначили, що Фіцо доправили до лікарні.
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Замах на Фіцо
У Словаччині в середу, 15 травня, сталася стрілянина біля будівлі, де проводилося виїзне засідання уряду. Внаслідок цього було поранено прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Так, очільника словацького уряду негайно доправили у лікарню.
В мережі вже публікували кадри, як Фіцо терміново вивозять з місця стрілянини. Проте також оприлюднили і сам момент замаху на прем'єр-міністра Словаччини.
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Момент замаху на прем'єра Словаччини: дивіться відео