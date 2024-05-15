Нагадаємо, словацькі ЗМІ в середу, 15 травня, повідомили про стрілянину після засідання уряду. Там зазначили, що Фіцо доправили до лікарні.

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Замах на Фіцо

У Словаччині в середу, 15 травня, сталася стрілянина біля будівлі, де проводилося виїзне засідання уряду. Внаслідок цього було поранено прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Так, очільника словацького уряду негайно доправили у лікарню.

В мережі вже публікували кадри, як Фіцо терміново вивозять з місця стрілянини. Проте також оприлюднили і сам момент замаху на прем'єр-міністра Словаччини.

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Момент замаху на прем'єра Словаччини: дивіться відео