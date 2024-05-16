Представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о покушении на премьер-министра Словакии. Он заявил, что Россия решительно осуждает это нападение, передает 24 Канал.

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Путин отправил телеграмму

По словам Пескова, в России считают это нападение "абсолютно неприемлемым".

Мы, конечно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия,

– заявил Песков.

Также он добавил, что российский президент Владимир Путин направил телеграмму президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой. Там он выразил соболезнования и пожелал Фицо сил.

Кроме этого, в Москве надеются, что Фицо выздоровеет.

В каком состоянии Фицо