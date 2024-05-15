Россияне могут распространить слухи о том, что к покушению якобы причастна Украина, хотя уже известно, что настоящий нападающий является гражданином Словакии. Такое мнение 24 Каналу озвучил глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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Россия будет говорить о "причастности Украины"

Ярослав Божко отметил, что покушение на Фицо углубляет политический кризис, который существует в Словакии. После недавних выборов, в результате которых он пришел к власти, коалиция была сформирована из большого количества маленьких партий. Партия премьер-министра имела там лишь незначительное преимущество относительно других.

Прежде всего все политические силы, избранные в парламент Словакии, могут использовать для себя этот момент. Чтобы воспользовавшись моментом слабости Фицо, сыграть в возможность переформатировать правительство вообще и изменить структуру власти,

– предположил он.

В то же время Россия через различные конспирологические теории попытается доказать, что якобы к покушению на Фицо "причастна Украина", что она является якобы "заказчиком". Однако на словацкого премьера напал 71-летний писатель Юрай Чинтула, который открыто демонстрировал свою политическую позицию.

"Это будут в значительной степени слухи со стороны России. Насколько мы понимаем, привязать это в какие-то более серьезные контексты Россия не сможет. Только через различные домыслы, причем низкого качества, распространяя в самом низком сегменте соцсетей", – считает политолог.

Были ли у Фицо политические конкуренты

Глава центра политических исследований "Доктрина" заметил, что Фицо действительно очень много политических конкурентов. В Словакии есть большое количество маленьких партий.

Также в Словакии существует определенный уровень связанности политиков с криминалом. Не исключено, что эти вопросы, связанные с нападением на Фицо, могли быть стимулированы какими-то соглашениями с криминальными группами, которые он не выполнил и так далее. В Словакии существуют мафия, теневые договоренности с политиками, определенный уровень коррумпированности,

– сказал он.

Кроме того, вряд ли можно сказать, что у Фицо был какой-то конкурент. У Фицо не было существенного противостояния с конкретным лицом. По мнению политолога, не исключено, что нападавший хотел через покушение показать какую-то политическую позицию.

"Не думаю, что вам нам стоит исключать покушение по каким-то личным мотивам. Потому что этот поэт Юрай Чинтула имел определенную гражданскую позицию. Очевидно, позиция Фицо шла очень глубоко в разрез с ценностями Юрая Чинтулы, который был общественно и политически активным", – добавил Божко.

Покушение на Фицо: главное