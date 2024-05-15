Напомним, словацкие СМИ в среду, 15 мая, сообщили о стрельбе после заседания правительства. Там отметили, что Фицо доставили в больницу.

Смотрите также В Словакии совершили покушение на Роберта Фицо, премьера госпитализировали: все, что известно

Операция Фицо затянется

В Словакии в среду, 15 мая, произошла стрельба у здания, где проводилось выездное заседание правительства. В результате был ранен премьер-министр страны Роберт Фицо. Главу словацкого правительства немедленно доставили в больницу.

Исполняющий обязанности министра труда, социальной политики и семьи Словакии Эрик Томаш сообщил, что состояние Фицо пока тяжелое, операция будет продолжительной из-за повреждения сразу нескольких важных для жизнедеятельности органов.

В то же время никаких других деталей словацкий чиновник предоставлять не захотел. Поэтому подробности относительно хода операции, а также состояния премьер-министра Словакии очевидно будут обнародованы впоследствии, после выяснения данных.

Обновлено. Согласно информации издания ta3, Роберта Фицо успешно прооперировали. Сейчас премьер-министр Словакии находится в стабильном состоянии и выходит на связь.

Важно! Оперативную информацию о последних событиях вы можете найти в телеграме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!

Что известно о нападении на словацкого руководителя правительства: главное