Нагадаємо, словацькі ЗМІ в середу, 15 травня, повідомили про стрілянину після засідання уряду. Там зазначили, що Фіцо доправили до лікарні.

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Операція Фіцо затягнеться

У Словаччині в середу, 15 травня, сталася стрілянина біля будівлі, де проводилося виїзне засідання уряду. Унаслідок цього було поранено прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Очільника словацького уряду негайно доправили в лікарню.

Виконувач обов'язків міністра праці, соціальної політики та сім'ї Словаччини Ерік Томаш повідомив, що стан Фіцо наразі важки, операція буде тривалою через пошкодження відразу кількох важливих для життєдіяльності органів.

Водночас жодних інших деталей словацький посадовець надавати не захотів. Тому, подробиці стосовно перебігу операції, а також стану прем'єр-міністра Словаччини вочевидь буде оприлюднено згодом, після з'ясування даних.

Оновлено. Згідно з інформацією видання ta3, Роберта Фіцо успішно прооперували. Станом на зараз прем'єр-міністр Словаччини перебуває у стабільному стані та виходить на зв'язок.

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