Росіяни можуть поширити чутки про те, що до замаху нібито причетна Україна, хоча вже відомо, що справжній нападник є громадянином Словаччини. Таку думку 24 Каналу озвучив голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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Росія буде говорити про "причетність України"

Ярослав Божко зазначив, що замах на Фіцо поглиблює політичну кризу, яка існує в Словаччині. Після недавніх виборів, внаслідок яких він прийшов до влади, коаліція була сформована з великої кількості маленьких партій. Партія прем'єр-міністра мала там лише незначну перевагу щодо інших.

Передусім усі політичні сили, обрані до парламенту Словаччини, можуть використати для себе цей момент. Щоб скориставшись моментом слабкості Фіцо, зіграти у можливість переформатувати уряд взагалі та змінити структуру влади,

– припустив він.

Водночас Росія через різноманітні конспірологічні теорії спробує довести, що нібито до замаху на Фіцо "причетна Україна", що вона є буцімто "замовником". Однак на словацького прем’єра напав 71-річний письменник Юрай Чінтула, який відкрито демонстрував свою політичну позицію.

"Це будуть значною мірою чутки з боку Росії. Наскільки ми розуміємо, прив'язати це в якісь більш серйозні контексти Росія не зможе. Лише через різні домисли, причому низької якості, поширюючи у найнижчому сегменті соцмереж", – вважає політолог.

Чи були у Фіцо політичні конкуренти

Голова центру політичних студій "Доктрина" зауважив, що Фіцо дійсно дуже багато політичних конкурентів. У Словаччині є велика кількість маленьких партій.

Також у Словаччині існує певний рівень пов'язаності політиків з криміналом. Не виключено, що ці питання, пов'язані з нападом на Фіцо, могли бути стимульовані якимись угодами з кримінальними групами, які він не виконав і так далі. У Словаччині існують мафія, тіньові домовленості з політиками, певний рівень корумпованості,

– сказав він.

Крім того, навряд чи можна сказати, що у Фіцо був якийсь конкурент. У Фіцо не було суттєвого протистояння з конкретною особою. На думку політолога, не виключено, що нападник хотів через замах показати якусь політичну позицію.

"Не думаю, що вам нам варто відкидати замах з якихось особистих мотивів. Тому що цей поет Юрай Чінтула мав певну громадянську позицію. Очевидно, позиція Фіцо йшла дуже глибоко в розріз із цінностями Юрая Чінтули, який був суспільно і політично активним", – додав Божко.

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