Речник Кремля Дмітрій Пєсков висловився про замах на прем'єр-міністра Словаччини. Він заявив, що Росія рішуче засуджує цей напад, передає 24 Канал.
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Путін відправив телеграму
За словами Пєскова, у Росії вважають цей напад "абсолютно неприйнятним".
Ми, звісно, найрішучішим чином засуджуємо цей напад, вважаємо його абсолютно неприйнятним, це справді велика трагедія,
– заявив Пєсков.
Також він додав, що російський президент Владімір Путін направив телеграму президентці Словацької Республіки Зузані Чапутовій. Там він висловив співчуття та побажав Фіцо сил.
Крім цього, у Москві сподіваються, що Фіцо одужає.
У якому стані Фіцо
- Політика оперували кілька годин. В уряді розповіли, в якому зараз стані потерпілий. Відомо, що операція минула успішно, і життю словацького прем'єра нічого не загрожує. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба.
- Роберта Фіцо оперували понад три години. Тараба уточнив, що у Фіцо стріляли з дуже близької відстані. Тому прем'єр отримав важке поранення – одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб.
- Замах скоїли після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.