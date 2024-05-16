Речник Кремля Дмітрій Пєсков висловився про замах на прем'єр-міністра Словаччини. Він заявив, що Росія рішуче засуджує цей напад, передає 24 Канал.

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Путін відправив телеграму

За словами Пєскова, у Росії вважають цей напад "абсолютно неприйнятним".

Ми, звісно, найрішучішим чином засуджуємо цей напад, вважаємо його абсолютно неприйнятним, це справді велика трагедія,

– заявив Пєсков.

Також він додав, що російський президент Владімір Путін направив телеграму президентці Словацької Республіки Зузані Чапутовій. Там він висловив співчуття та побажав Фіцо сил.

Крім цього, у Москві сподіваються, що Фіцо одужає.

У якому стані Фіцо