Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.
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Зузана Чапутова и Петер Пеллегрини обратились к народу Словакии
В совместном заявлении в президентском дворце президент Зузана Чапутова и новоизбранный глава государства Питер Пеллегрини осудили вчерашнее нападение на главу правительства Роберта Фицо.
"Мы стоим здесь вместе, потому что хотим послать сигнал понимания в этой напряженной ситуации", – сказала в начале президент.
Она добавила, что расхождение мнений в обществе – это естественно, но они с Пеллегрини пришли к согласию о необходимости успокоить ситуацию.
По ее словам, вчерашнее нападение на премьер-министра является "большой человеческой трагедией", а также нападением на демократический истеблишмент.
Новоизбранный президент отметил, что "напуган" тем, к чему может приводить политическая поляризация, и напомнил, что Фицо занял свою должность по результатам демократических парламентских выборов.
Оба лидера призвали граждан и политиков не обвинять друг друга в том, что произошло, не пытаться сыграть на этом и искать взаимопонимание.
Они заявили, что планируют собрать на встречу в президентском дворце лидеров представленных в парламенте политических партий, чтобы обсудить с ними, как снизить уровень напряжения и успокоить ситуацию.
Что известно о нападавшем на Фицо: кратко
- На премьера Словакии Роберта Фицо совершили покушение во время выездного заседания правительства. Это произошло в среду, 15 мая.
Словацкий частный телеканал Joj и портал Dennik N утверждает, что в Роберта Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице на западе страны. Журналисты отмечают, что выстрел произвели из короткоствольного пулевого ружья, которым мужчина владел на законных основаниях. Отмечалось, что подозреваемый – писатель и один из основателей литературного клуба DÚHA Юрай Чинтула.
Отметим, что стрелка задержали сразу же после того, как он совершил нападение. Мужчина пытался убежать, однако его поймали правоохранители и очевидцы.
Впоследствии в сети показали видео, на котором у подозреваемого в нападении Юрая Чинтулы спрашивают о мотивах, по которым он решил выстрелить в Роберта Фицо. Словацкий писатель заявил, что сделал это, потому что не согласен с политикой правительства.
Заметим, что согласно сообщениям СМИ, нападающий мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.
- Известно, что полиция Словакии предъявила обвинение 71-летнему мужчине в покушении на умышленное убийство премьер-министра страны Роберта Фицо. Теперь пенсионеру грозит наказание в виде 25 лет лишения свободы или пожизненного заключения.