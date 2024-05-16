Связи Фицо с мафией

Стоит напомнить, что даже тогда, когда Фицо возвращался к власти в Словакии, многие напоминали о его серьезных взаимоотношениях с организованной криминальной преступностью. Говорили, что окружение Фицо было связано с итальянской мафией, а сам премьер якобы известен связями с одиозными представителями бизнеса в Словакии.

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Политический крах Фицо, после которого он смог все же вернуться к власти, состоялся в результате убийства словацкого журналиста-расследователя и его девушки. Массовые протесты словаков из-за того, что происходит в их стране, быстро привели к окончанию политической карьеры как самого Фицо, так и многих людей из его ближайшего окружения. Но оказалось, что у словацкого общества короткая память.

Я не собираюсь оправдывать факт покушения на словацкого премьера, а лишь напоминаю, что когда во главе страны оказываются люди с таким криминальным шлейфом и подозрениями в связях с мафией, дальше может происходить все что угодно.

Реальные угрозы демократии связаны не только с этими выстрелами, но и тем, как ведет себя избиратель на избирательном участке и какую почву он готовит для дальнейшего развития политических процессов в собственной стране.

Два разных Фицо

Роберт Фицо всегда был известен, как человек, который по своим политическим взглядам скорее склонялся к своему соседу – премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Однако если Орбан не просто заявлял о своем желании прекращения войны России с Украиной и склонялся в этом видении к китайскому президенту Си Цзиньпину, то Фицо больше декларировал такую жесткую позицию в отношении Украины, чем воплощал ее в жизнь.

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Так было и во время его первого пребывания на посту премьера Словакии, так происходит и сейчас. Фицо с одной стороны подчеркивает, что Словакия не должна поставлять Украине оружие, а с другой – говорит, что словацкие предприятия, которые подписали коммерческие контракты для помощи ВСУ, должны продолжать работать и поставлять необходимую продукцию.

С одной стороны, Фицо выглядел в Евросоюзе как евроскептик, а с другой – на встречах руководителей стран ЕС он никогда не позволял себе того, что позволял Орбан – то есть блокировать решение ЕС по помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии. После своего назначения премьер-министром Словакии Фицо несколько раз встречался с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Было очевидно, что он готов к дальнейшему развитию отношений между Словакией и Украиной, несмотря на все жесткие заявления в адрес украинского руководства, которые он делал и во время собственной предвыборной кампании, и во время того, как возглавил словацкое правительство.

Однако тактика быть декларативным в отношении собственного электората, чтобы возвращаться к власти и сохранять ее, а вместе с тем действовать осторожно на внешней политической арене, чтобы не помешать позициям Словакии в НАТО и ЕС, – это достаточно опасная линия. Она создает большой риск и для самой Словакии как государства, и для ее соседей и союзников.

Фицо уже приближался к консолидации власти в собственных руках после того, как один из его ближайших соратников в прошлом – бывший премьер Петер Пеллегрини – смог победить на выборах президента Словакии. Это сделало Фицо человеком, который может не учитывать позицию президента, который в Словакии выполняет прежде всего церемониальные функции, и идти по пути сосредоточения всей власти в своих руках. Такое уже происходило в первый период пребывания Фицо у власти.

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Плохой сигнал миру

Само покушение может свидетельствовать о реальной политической нестабильности в Центральной Европе. Сейчас важно дождаться того, что будет происходить с состоянием здоровья Фицо, и политической ситуацией в стране после этого покушения. Она будет развиваться в соответствии с тем, что произойдет с самим Фицо.

Однако это очень плохой сигнал. Мы понимаем, что политических убийств или по крайней мере покушений в Центральной Европе мы не видели достаточно давно. Тот факт, что люди готовы стрелять в главу правительства одной из европейских стран и ему не могут предоставить надлежащей безопасности – тоже очень плохой сигнал на будущее. Он создает возможности для таких стран как Россия, лидеры которых считают, что стрелять – это гораздо лучше, чем решать проблемы путем политического диалога.

То, что первыми жертвами покушений могут становиться политики, которые тяготеют к нормализации отношений с Москвой, для России неплохое доказательство того, на сколько она может считать себя непричастной к цепи нестабильности, который россияне будут организовывать в центральноевропейских странах на фоне продолжения российско-украинской войны.