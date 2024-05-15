Как в России работает схема обхода санкций

Во-первых, это просто перехват потоков и усиление власти. Вопрос останутся ли у Сергея Шойгу хоть какие-то рычаги, чтобы противодействовать Андрею Белоусову, как будет действовать аппарат министерства и генералы, которые с этого кормятся. Думаю, будут противодействовать, поэтому их всех так чекисты и крепят сейчас. На опережение.

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Во-вторых, действительно коррупция в минобороны России заоблачная, и что-то с тем делать надо. Поэтому Белоусов говорит именно то, что от него ждет Кремль, и именно то, на чем можно повысить эффективность. А ее действительно можно повысить.

И возникает вопрос – а что делать в случаях, когда ценообразование обосновано реальностью, в которой существуют производители вооружения? Ответ на этот вопрос и показывает, что Белоусов не был тем человеком, который строил механизм обхода санкций.

Потому что сама суть механизма обхода санкций в пропорциональном опережающем повышении расходов для того, чтобы покрывать транзакционные издержки на обход санкций.

Вот есть условный завод "Красный Говнарь" – ведущее предприятие российского ВПК. Заводу надо для производства оружия:

сырье (здесь скорее всего или из России, или из ближайших стран);

станки (Китай или Запад);

микроконтроллеры (Китай или Запад);

всякое другое что в целом также или западное или китайское;

а также работники, конечно.

Завод "Красный Говнарь" под санкциями. Поэтому обращается к условной крупной компании по импорту "Рога и Копыта", чтобы она что-то им купила. У завода есть много рублей, поэтому компания ему что-то покупает. Причем у завода есть план по выпуску, он готов платить наперед, но "Рога и копыта" должны взять на себя обязательство поставить "М" чего-то за время "Х". Расходы растут, потому что надо платить и компании. Но "Рога и Копыта" также попадают под санкции, потому что они большая компания, которая обслуживает не один завод.

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План горит, поставить что-то надо. Тогда "Рога и Копыта" обращаются к меньшим компаниям и всяким контрабандистам. Все эти люди уже имеют какие-то свои схемы для поставок, но эти схемы стоят денег. Эти люди понимают, что "Рога и Копыта" в затруднительном положении, что поставить им надо быстро и уже осознают, что и их схемам прилетят санкции. Поэтому они закладывают все риски и возможности в цену. Они создают множество компаний, кто-то летит в Дубай переставлять крипту, кто-то открывает на местных дропов компании в Турции и Китае. Все это деньги, перелеты, наценки, курсовые колебания, финкомпании и банки, их комплаенс и всякое такое.

Только все наладили, только создали систему дропов и посредников, прилетает на голубом вертолете Госдеп США и начинает крепить китайские и турецкие банки. Платежи не проходят, а это опять задержки, необходимость скрывать реальное назначение и хоть как-то объяснять выдуманное.

Денис Мантуров (министр промышленности и торговли России – 24 Канал) поставил заводам "Ростеха" простой критерий: "Давай план, деньги будут любые. Минобороны заплатит, потому что им горит. Сколько украдет минобороны и сам "Ростех" с Мантуровым, то уже не твое дело, уважаемый "Красный говнарь". Ты план дай и вопросов не будет". Вопросов действительно не было, хотя чекисты, милиция и налоговая крепили всяких там посредников типа "Рога и Копыта". Соответственно заводы начали платить людям заоблачные деньги, чтобы заставить работать в три смены.

Что может сделать Белоусов

Конечно, в этой системе есть что улучшить, и можно будет уменьшить расходы. С точки зрения затяжной войны это положительно влияет на способность России ту войну продолжать. Но антикоррупция и норма наценки не могут положительно повлиять на способность производить оружие. Ведь вся схема Мантурова ломается в части что "минобороны заплатит за все".

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Сейчас начнут проверять, а почему микросхема стоит в 5 раз дороже, чем где-то в Китае. А это потому, что в Китае она продается партией 100 штук, а россиянам надо 10 000. На месяц и на вчера. А в таких количествах и на таких условиях россияне для китайского посредника, который не хочет попадать под санкции, проблемный клиент. Поэтому надо множество посредников, и деньги надо как-то провести.

Здесь российское минобороны скажет, чтобы ему дали технологическую карту и расчет на каждом этапе поставки, какая там наценка. А у "Красного Говнаря" этого всего нет. Суть всей системы обхода санкций – это построение децентрализованной системы закупок, которую так сложно накрыть одним санкционным пакетом.

Конечно, можно будет пойти созданием единого центрального закупщика или системы закупщиков по профилям – тот станки, этот микросхемы, тот кремний и так далее. Но он попадет под санкции мгновенно, еще на этапе создания.

Конечно, можно будет сказать ценовые потолки даже для всех децентрализованных импортеров и контрабандистов. Белоусов такое любит: вот вам матрица товаров и рекомендованные цены на них, выше которых запрещено покупать. Этот вариант был бы для Украины лучшим, потому что это было бы лучше западных санкций. Кто будет заниматься этими сложными схемами, если на них невозможно заработать? Но вряд ли нам так повезет, ведь Белоусов не идиот. Да и эти рычаги у Сергея Чемезова и Мантурова, и их за план спрашивают, поэтому туда Белоусов не залезет.

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Минобороны России может спросить у "Ростеха", почему он так много платит работникам, которые к тому же являются забронированными на период мобилизации? Мол, если не нравится малая зарплата, пусть пойдут в армию в случае увольнения.

Такой разговор уже был ранее между "Ростехом" (соответственно Чемезовым и Мантуровым) и минобороны России (то есть Шойгу).

Выходил Шойгу и рассказал, сколько украинцев уничтожили, а могли бы, мол, больше, если бы "Ростех" поставлял больше техники. Но по мнению Чемезова и Мантурова, проблема не в количестве техники, а в том, что генералы ее плохо используют.

Максимум, что может сделать новый министр обороны России

Рано или поздно Белоусову придется столкнуться с реальностью Мантурова. Тогда он выяснит, что российский ВПК на фактическом пике и тут простым масштабированием уже сложно что-то сделать.

Я согласен, что Шойгу был тупой и прямо такие вопросы решать не мог. Не понимал как. Белоусов, к сожалению, может. Сейчас не о том, у кого забрать денег, что Белоусов умеет. Я сейчас про инвестиции, например, в основные средства ВПК. Через год – два мы будем ошеломлены, если Мантуров найдет еще несколько таких же толковых менеджеров, которые, например, строят "Шахеды".

Но может так случиться, что результаты будут нужны не через год, а немедленно. Тогда у Белоусова не останется выхода, кроме как устроить российским генералам "ночь длинных ножей". Чемезов и Мантуров уже одного министра обороны укоротили, и на свой участок никого не пускают. Поэтому Белоусов и ушел в минобороны, а Мантуров на его место.

В любом случае для нас страшнее была бы ротация Мантурова и Чемезова, потому что там могли появиться люди, которые что-то в ВПК сделают иначе. Может, лучше, может, нет, но иначе. А Белоусову в минобороны, скорее всего, удастся только перенарезать пирог. Скорее всего, более эффективно. А, может, и нет.