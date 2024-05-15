Як у Росії працює схема обходу санкцій

По-перше, це просто перехоплення потоків і підсилення влади. Питання чи залишаться у Сєргєя Шойгу хоч якісь важелі, щоб протидіяти Андрєю Бєлоусову, як буде діяти апарат міністерства та генерали, які з цього годуються. Думаю, будуть протидіяти, тому їх всіх так чекісти й кріплять зараз. На випередження.

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По-друге, дійсно корупція в міноборони Росії захмарна, і щось з тим робити треба. Тому Бєлоусов каже саме те, що від нього чекає Кремль, і саме те, на чому можна підвищити ефективність. А її справді можна підвищити.

Та виникає питання – а що робити у випадках, коли ціноутворення обґрунтоване реальністю, в якій існують виробники озброєння? Відповідь на це питання і показує, що Бєлоусов не був тією людиною, яка будувала механізм обходу санкцій.

Бо сама суть механізму обходу санкцій в пропорційному випереджувальному підвищенні витрат для того, аби покривати транзакційні витрати на обхід санкцій.

Ось є умовний завод "Красний Говнарь" – провідне підприємство російського ВПК. Заводу треба для виробництва зброї:

сировина (тут скоріш за все або з Росії, або з найближчих країн);

станки (Китай або Захід);

мікроконтролери (Китай або Захід);

всяке інше що загалом також або західне або китайське;

а також працівники, звісно.

Завод "Красний Говнарь" під санкціями. Тому звертається до умовної великої компанії з імпорту "Роги і Копита", щоб вона щось їм купила. У заводу є багато рублів, тому компанія йому щось купує. Причому у заводу є план з випуску, він готовий платити наперед, але "Роги і копита" повинні взяти на себе зобов’язання поставити "М" чогось за час "Х". Витрати зростають, бо треба платити й компанії. Але "Роги і Копита" також потрапляють під санкції, бо вони велика компанія, яка обслуговує не один завод.

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План горить, поставити щось треба. Тоді "Роги і Копита" звертаються до менших компаній і всяких контрабандистів. Усі ці люди вже мають якісь свої схеми для постачань, але ці схеми коштують грошей. Ці люди розуміють, що "Роги і Копита" в скрутному становищі, що поставити їм треба швидко і вже усвідомлюють, що і їхнім схемам прилетять санкції. Тому вони закладають всі ризики та можливості у ціну. Вони створюють безліч компаній, хтось летить у Дубай переставляти крипту, хтось відкриває на місцевих дропів компанії в Туреччині та Китаї. Усе це гроші, перельоти, націнки, курсові коливання, фінкомпанії та банки, їх комплаєнс і всяке таке.

Тільки все наладили, тільки створили систему дропів та посередників, прилітає на блакитному гвинтокрилі Держдеп США і починає кріпити китайські і турецькі банки. Платежі не проходять, а це знову затримки, необхідність приховувати реальне призначення і хоч якось пояснювати видумане.

Денис Мантуров (міністр промисловості і торгівлі Росії – 24 Канал) поставив заводам "Ростеху" простий критерій: "Давай план, гроші будуть будь-які. Міноборони заплатить, бо їм горить. Скільки вкраде міноборони і сам "Ростех" з Мантуровим, то вже не твоя справа, шановний "Красний говнарь". Ти план дай і питань не буде". Питань справді не було, хоча чекісти, міліція і податкова кріпили всяких там посередників типу "Роги і Копита". Відповідно заводи почали платити людям захмарні гроші, щоб змусити працювати в три зміни.

Що може зробити Бєлоусов

Звісно, у цій системі є що поліпшити, і можна буде зменшити витрати. З погляду затяжної війни це позитивно впливає на здатність Росії ту війну продовжувати. Але антикорупція та норма націнки не можуть позитивно вплинути на здатність виробляти зброю. Адже вся схема Мантурова ламається в частині що "міноборони заплатить за все".

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Зараз почнуть перевіряти, а чому мікросхема коштує у 5 разів дорожче, аніж десь в Китаї. А це тому, що в Китаї вона продається партією 100 штук, а росіянам треба 10 000. На місяць і на вчора. А в таких кількостях і на таких умовах росіяни для китайського посередника, який не хоче потрапляти під санкції, проблемний клієнт. Тому треба безліч посередників, і гроші треба якось провести.

Тут російське міноборони скаже, щоб йому дали технологічну карту та розрахунок на кожному етапі поставки, яка там націнка. А у "Красного Говнаря" того всього нема. Суть всієї системи обходу санкцій – це побудова децентралізованої системи закупок, яку так складно накрити одним санкційним пакетом.

Звісно, можна буде піти створенням єдиного центрального закупника чи системи закупників за профілями – той станки, цей мікросхеми, отой кремній і так далі. Але він потрапить до санкцій миттєво, ще на етапі створення.

Звісно, можна буде сказати цінові стелі навіть для всіх децентралізованих імпортерів та контрабандистів. Бєлоусов таке любить: ось вам матриця товарів і рекомендовані ціни на них, вище яких заборонено купувати. Цей варіант був би для України найкращим, бо це було б краще за західні санкції. Хто буде займатися цими складними схемами, якщо на них неможливо заробити? Але навряд чи нам так пощастить, адже Бєлоусов не ідіот. Та й ці важелі в Сєргєя Чемезова і Мантурова, і їх за план питають, тому туди Бєлоусов не залізе.

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Міноборони Росії може запитати у "Ростеха", чому він так багато платить працівникам, які до того ж є заброньованими на період мобілізації? Мовляв, якщо не подобається мала зарплата, хай підуть в армію у випадку звільнення.

Така розмова вже була раніше між "Ростехом" (відповідно Чемезовим та Мантуровим) та міноборони Росії (тобто Шойгу).

Виходив Шойгу і розповів, скільки українців знищили, а могли б, мовляв, більше, якби "Ростех" постачав більше техніки. Та на думку Чемезова і Мантурова, проблема не в кількості техніки, а в тому, що генерали її погано використовують.

Максимум, що може зробити новий міністр оборони Росії

Рано чи пізно Бєлоусову доведеться зіткнутися з реальністю Мантурова. Тоді він вияснить, що російський ВПК на фактичному піку і тут простим масштабуванням вже складно щось зробити.

Я згодний, що Шойгу був тупий і прямо такі питання вирішувати не міг. Не розумів як. Бєлоусов, на жаль, може. Зараз не про те, в кого забрати грошей, що Бєлоусов вміє. Я зараз про інвестиції, наприклад, в основні засоби ВПК. Через рік – два ми будемо приголомшені, якщо Мантуров знайде ще декілька таких же толкових менеджерів, які, наприклад, будують "Шахеди".

Та може так статися, що результати будуть потрібні не через рік, а негайно. Тоді в Бєлоусова не залишиться виходу, окрім як влаштувати російським генералам "ніч довгих ножів". Чемезов та Мантуров вже одного міністра оборони вкоротили, і на свою ділянку нікого не пускають. Тому Бєлоусов і пішов у міноборони, а Мантуров на його місце.

У будь-якому випадку для нас страшнішою була б ротація Мантурова і Чемезова, бо там могли з'явитися люди, які щось в ВПК зроблять інакше. Може, краще, може, ні, але інакше. А Бєлоусову в міноборони, скоріш за все, вдасться тільки перенарізати пиріг. Скоріш за все, більш ефективно. А, може, й ні.