Провал стратегии ядерного шантажа

Наиболее значимая, конечно, отставка Николая Патрушева с должности секретаря Совета безопасности России.

К теме Назначение Белоусова министром обороны России – плохая новость для нас

Патрушев – ключевой идеолог стратегии ядерного шантажа как основного инструмента России в объявленной ею Западу войне. Долгое время эта стратегия срабатывала, сковывая решимость Запада. Но Запад не может бесконечно отступать перед "питерской шпаной", которая размахивает ядерным ломом (в Украине, в Балтике, дальше везде?). Он не может просто с улыбкой исчезнуть из мировой истории подобно Чеширскому коту.

Когда-то это позорище должно было закончиться, но, похоже, в США закончились политики с мужским достоинством. Пришлось Президенту Франции поговорить с Путиным по-пацански и для убедительности помахать немного своими 880-ю стратегическими ядерными боеголовками.

Макрон "обнулил" и превратил в посмешище ядерный шантаж Путина. Соответственно, сдав в архив "стратегического мыслителя" Патрушева.

Показательна смена акцентов пропагандистского цеха. Франции и Великобритании уже угрожают из Кремля не ядерным апокалипсисом, а лишь массовой гибелью их военнослужащих на поле боя в Украине.

Провал стратегии ядерного шантажа окончательно лишил Путина шансов на ту победу, которую они с Патрушевым задумали и громко анонсировали – уничтожение украинского государства. Самой острой для него проблемой становится теперь сведение партии к условной ничьей, достаточно для него "почетной", чтобы он смог сохранить политическую власть. (Фиксация каких-то территориальных приобретений, например).

В любом случае кардинальное снижение заявленных целей войны (не говоря уже о призыве к НАТО убираться прочь) потребует назначения виновными очень высокопоставленных фигур.

Актуально Два фактора от которых зависит, как на Украину повлияет смена министра обороны России

Громкий драматический арест кошелька Шойгу – Тимура Иванова – означал, что Путин уже запланировал большой процесс воров и предателей в министерстве обороны.

"Честный старик" Белоусов поставлен гражданским министром, чтобы ужаснуться и рассказать согражданам всю правду об ужасном воровстве, разложении и предательстве не только аппарата минобороны, но и значительной части генералитета. Путин надеется, назвав таких виновных, соскочить с меньшими для себя потерями из колеи проигранной им войны.

В Кремле придумали новые стратегии войны

Два основных "темника", которые вбрасываются Кремлем на внешнюю аудиторию:

"длинная война",

"корейский сценарий".

Насколько я могу судить по деятельности кремлевской агентуры в Вашингтоне, на этот раз, в отличие от переговоров весной 2022 года, это уже настоящий корейский сценарий без ограничений, накладываемый на юг Украины. Часть украинских территорий аннексируется Россией, остальная Украина – независимое государство, которое обеспечивает свою безопасность как собственным военным потенциалом, так и любыми военно-политическими союзами, или с НАТО, Entente Cordiale или ЕС.

Кремль надеется соблазнить такой "Кореей" США и часть украинского общества, которое устало от войны.

Альтернатива "корейскому сценарию" – "длинная война". Не знаю, насколько длинная, но еще полтора месяца, пока не восстановится хоть какой-то баланс снарядов и ракет, пока не поступят западные самолеты, россияне будут способны продолжать наносить разрушительные удары по украинским городам и бросать своих солдат в мясные атаки на украинские позиции.

Читайте также Макрон надеется остановить россиян

Если бы российско-украинская война сводилась к классической войне на истощение вдоль тысячекилометровой линии соприкосновения, то возможно стоило бы по крайней мере рассмотреть "корейский сценарий". Но у этой войны другой центр тяжести (по Клаузевицу) – это Крымский полуостров, самый уязвимый сектор российской военной машины. Без собственной авиации и флота Украина уже вышвырнула российский ВМС из крымских портов и ежедневно обстреливает вражеские позиции на полуострове.

Какой невероятной глупостью и каким черным предательством было сдать Крым и его замечательных жителей в какую-то российскую "Северную Корею". В то время как при минимальной помощи своих верных союзников (Франция, Великобритания, Швеция, Румыния, Польша) Украина может без всякой войны на истощение одной стремительной военной операцией освободить Крым.

И где тогда будут "корейский сценарий" и "длинная война"? И будет ли после этого Путин?