Политическая религия "нью-эйдж"

То есть формально российский лидер до сих пор такой же президент, избираемый народом на определенный срок как в условной Франции.

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На этом фоне куча намеков на религиозно-монархический ритуал. В том числе и с патриархом, желающим правителю, чтобы его власть длилась столько, сколько продлится его жизнь. Восточные роскоши, квазирелигиозное отношение к правителю.

В дополнение к этому всему – "победобесие" под красными флагами и в сталинской форме. Это тоже важный элемент политической религии – милитарный культ далекой "победы", через которую теперь хотят доказать право на все.

Итак, в одном флаконе и намеки на "демократию", и религиозный монархизм, и советский тоталитаризм в его милитарно-завоевательной форме. Какой-то тотальный синкретизм. Политическая религия "нью-эйдж".

Но этот синкретизм отражает главное – россияне так и не смогли придумать приличную идеологию, которая бы послужила обоснованием для неоимпериалистических посягательств. Они чувствуют, что идеология нужна, но придумать что-то приличное не могут, поэтому хватают буквально все, до чего могут дотянуться.

В целом российский режим в последнее время стремится имитировать тоталитаризм. После десятилетий авторитарного правления (которое даже на определенных этапах иногда называли гибридным), россияне откровенно хотят строить тоталитаризм.

В чем отличие? Тоталитаризм стремится контролировать все сферы общественной жизни, в том числе и очень далекие от политики. Именно поэтому возникают различные дела "голых вечеринок", а их участников заставляют торжественно "каяться". Преследование далеких от политики художников за "неправильное искусство" – очень выразительный признак тоталитаризма, который хотят построить в современной России.

Хотят, но не так уж чтобы и могут. Они могут механически воспроизвести отдельные тоталитарные институты. Например, институт доносов, который сейчас успешно процветает в российских реалиях. Но им не хватает главного – идеологии. Хотя бы соизмеримой с советским коммунизмом, за который реально в свое время могли умирать тысячи людей.

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Россияне пытаются слепить идеологию, посадив рядом царя Николая со Сталиным, окропив все это святой водой от патриарха и социальным популизмом. Получается не очень.

Огромные дурные деньги

Да, россияне пока без особых проблем идут воевать на войну, но не из-за того, что верят в царей или генсеков, а сугубо за деньги. Схема "сделать в самой богатой стране большинство граждан нищими" оказалась вполне жизнеспособной. По крайней мере, на некоторое время.

Российское руководство открыло простую истину: политические и военные просчеты, коррупцию и отсутствие идеологии можно сделать факторами, которые не оказывают решающего влияния, если попытаться замазать все дыры огромными суммами денег.

Удачная мировая конъюнктура, цены на углеводороды, отсутствие затрат на социальный капитал – все это дало российским властям возможность получить огромные, астрономические деньги. Их тратят на войну.

Хорошая новость в том, что вечно преодолевать все проблемы, просто заливая их деньгами, россияне не смогут. Углеводороды или закончатся, или потеряют ценность в мире господства термоядерного синтеза. Они сами это прекрасно понимают и поэтому спешат.

Отсюда плохая новость – россияне спешат максимально захватить и уничтожить до момента, когда у них не будет больше ресурсов это сделать. Основной объект здесь – Украина.

Война в Украине – это памятник неоимперскому Герострату, что таким образом хочет увековечить и себя, и империю. Поэтому россияне и не жалеют никаких ресурсов. Поэтому и ведут "нерациональную" с точки зрения западных партнеров Украины войну, преследуя "нерациональные" цели. А откуда у них взяться рациональным целям?

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В последнее время я вижу в нашем информационном пространстве немало очередных мыслей на тему: "Почему русские на нас напали". Конечно, все сводится к традиционному украинскому пожиранию самих себя.

Ответ на самом деле прост – россияне напали, потому что могли. Потому что имели очень – очень – очень много дурных денег, и кроме как на завоевательные войны, не знали на что их тратить. Более того, они понимали, что время наличия этих дурных денег – ограничено, а потому надо спешить "хотя бы" уничтожить, например, Украину.

Если бы россияне находились в таком же нищенском состоянии, как в 90-е годы прошлого столетия, то они бы и не мечтали ни о каком Крыме. А так, Запад их "накачал" деньгами и чего он ждал? Что россияне бросятся строить автострады и аэропорты? Не с теми они решили иметь дело. Здесь только убийство, геноцид и кровь. Это еще отвратительнее, потому что на этот раз они даже не смогли придумать для объяснения своих кровожадных посягательств хотя бы непротиворечивую политическую идеологию.

В ночь на 11 мая беспилотники ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" в Волгоградской области России. Там повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6 и другое оборудование. Так что, дурных денег для финансирования безыдейного убийства станет немного меньше.