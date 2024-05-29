Усе через те, що в деяких країнах побутує думка, що розміщення військових інструкторів може створити певний ризик. Про це заявив верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель після зустрічі міністрів оборони, повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя.

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Як проходить обговорення можливості відправки військових інструкторів до України

В Європейському Союзі активно обговорюють можливість відправки військових інструкторів для навчання українських військових.

Провідні країни-члени ЄС вважають, що тренування військових безпосередньо за сценарієм війни, уникаючи переміщень між країнами, має свої переваги. Це дозволить краще адаптувати екосистему тренувань до реальних умов війни,

– сказав Боррель.

Інші ж країни вважають, що розміщення військових інструкторів створить певний ризик. Наразі спільної позиції в Євросоюзі немає.

"Є різні погляди, але я не можу сказати, що є консенсус, аби зробити це завтра. Але все змінюється", – зазначив він.

Відправка військових інструкторів з Франції: що відомо