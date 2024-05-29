Все из-за того, что в некоторых странах бытует мнение, что размещение военных инструкторов может создать определенный риск. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Жозеп Боррель после встречи министров обороны, сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Как проходит обсуждение возможности отправки военных инструкторов в Украину

В Европейском Союзе активно обсуждают возможность отправки военных инструкторов для обучения украинских военных.

Ведущие страны-члены ЕС считают, что тренировка военных непосредственно по сценарию войны, избегая перемещений между странами, имеет свои преимущества. Это позволит лучше адаптировать экосистему тренировок к реальным условиям войны,

– сказал Боррель.

Другие же страны считают, что размещение военных инструкторов создаст определенный риск. Сейчас общей позиции в Евросоюзе нет.

"Есть разные взгляды, но я не могу сказать, что есть консенсус, чтобы сделать это завтра. Но все меняется", – отметил он.

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