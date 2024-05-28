Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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В Евросоюзе призвали увеличить количество натренированных войск
Министр обороны Эстонии приветствовал решение увеличить тренировочные миссии с 40 тысяч до 60 тысяч до конца лета 2024 года. Впрочем, по мнению Певкура, этого недостаточно.
Россия оказывает большое давление. Это означает, что нам нужно идти на еще большие расходы. Я считаю, что это нормально – послать очень четкий сигнал, что мы увеличим количество украинских солдат, которые проходят подготовку, до 100 тысяч, если украинцы пришлют их на тренировки,
– сказал Певкур.
В то же время Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Жозеп Боррель назвал учебную миссию ЕС "очень успешной". Он подчеркнул, что Евросоюз готов выделять деньги на это из Европейского фонда мира.
"Конечно, Украина хочет увеличить призыв, хочет увеличить количество войск. Солдат без подготовки – бесполезный солдат. Солдат без подготовки – это просто убийство людей без какой-либо поддержки в боях", – объяснил Боррель.
Украина и Франция ведут переговоры о прибытии инструкторов
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 27 мая отметил, что Франция может направить в Украину инструкторов для подготовки наших военнослужащих. Об этом стало известно по результатам видеовстречи Сырского и Умерова с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.
- Сырский отметил, что уже подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. Он также выразил надежду, что решимость Франции побуждает других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту.
- Однако впоследствии в Министерстве обороны Франции уточнили, что решение о направлении инструкторов в Украину еще не принято, а дискуссии с Парижем и другими странами еще продолжаются. В то же время французское Минобороны уже начало внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда примут окончательное решение по инструкторам.