Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Міністр оборони Естонії привітав рішення збільшити тренувальні місії з 40 тисяч до 60 тисяч до кінця літа 2024 року. Втім, на думку Певкура, цього недостатньо.

Росія здійснює великий тиск. Це означає, що нам потрібно йти на ще більші витрати. Я вважаю, що це нормально – послати дуже чіткий сигнал про те, що ми збільшимо кількість українських солдатів, які проходять підготовку, до 100 тисяч, якщо українці надішлють їх на тренування,

– сказав Певкур.

Водночас Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель назвав навчальну місію ЄС "дуже успішною". Він наголосив, що Євросоюз готовий виділяти гроші на це з Європейського фонду миру.

"Звичайно, Україна хоче збільшити призов, хоче збільшити кількість військ. Солдат без підготовки – марний солдат. Солдат без підготовки – це просто вбивство людей без будь-якої підтримки в боях", – пояснив Боррель.

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