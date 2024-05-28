Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
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У Євросоюзі закликали збільшити кількість натренованих військ
Міністр оборони Естонії привітав рішення збільшити тренувальні місії з 40 тисяч до 60 тисяч до кінця літа 2024 року. Втім, на думку Певкура, цього недостатньо.
Росія здійснює великий тиск. Це означає, що нам потрібно йти на ще більші витрати. Я вважаю, що це нормально – послати дуже чіткий сигнал про те, що ми збільшимо кількість українських солдатів, які проходять підготовку, до 100 тисяч, якщо українці надішлють їх на тренування,
– сказав Певкур.
Водночас Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель назвав навчальну місію ЄС "дуже успішною". Він наголосив, що Євросоюз готовий виділяти гроші на це з Європейського фонду миру.
"Звичайно, Україна хоче збільшити призов, хоче збільшити кількість військ. Солдат без підготовки – марний солдат. Солдат без підготовки – це просто вбивство людей без будь-якої підтримки в боях", – пояснив Боррель.
Україна і Франція ведуть перемовини щодо прибуття інструкторів
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 27 травня зазначив, що Франція може направити в Україну інструкторів для підготовки наших військовослужбовців. Про це стало відомо за результатами відеозустрічі Сирського і Умєрова із міністром Збройних сил Франції Себастьєном Лекорню.
- Сирський зазначив, що вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом. Він також висловив сподівання, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту.
- Однак згодом у Міністерстві оборони Франції уточнили, що рішення щодо направлення інструкторів в Україну ще не ухвалено, а дискусії з Парижем та іншими країнами ще тривають. Водночас французьке Міноборони вже почало внутрішню роботу над відповідними документами з цього питання, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли ухвалять остаточне рішення щодо інструкторів.