Віктор Орбан продовжує вражати світ проросійськими заявами. Також він маніпулює тим, що ЄС нібито хоче втягнути континент у війну, а про це не йшлося, коли Угорщина вступала в блок.

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Нові заяви Орбана

Нам потрібно виграти європейські вибори, щоб бюрократи в Брюсселі відкрили нам ворота міста і поспішно пішли. Ми є найбільшим корпусом миру в Європі, найбільшою миротворчою силою в Європі,

– такими словами він звернувся до прихильників своєї партії "Фідес".

Таким чином угорський прем'єр не приховує, що бачить себе троянським конем у ЄС. Вибори до Європарламенту розпочнуться вже за тиждень, тож Орбан був щедрим на обіцянки.

Він пояснив, що зараз у ЄС більше "яструбів", які хочуть воювати з Росією. А от Угорщина – "голуб", і зацікавлена у мирі. Саме "збереження миру" Орбан назвав метою своєї виборчої кампанії.

Також угорський прем'єр вдався до традиційної риторики, мовляв, його опонентів нібито фінансує Джордж Сорос. І обіцяв дружити з Трампом: коли "Фідес" переможе на виборах, то створить "коаліцію миру", яку підтримає Трамп – "майбутній" президент США. До речі, з Трампом Орбана пов'язує давня дружба.

Звісно ж, "голуби" з "коаліції миру" принесуть росіянам "перемовини" просто в дзьобику. Про потребу говорити з Росією та домовлятися з нею Орбан говорить регулярно.

Часом промова прем'єра нагадувала радянську пісню, яку виконував Йосип Кобзон: "Солнєчнаму міру – да-да-да, ядєрному взриву – нєт-нєт-нєт". Орбан проникливо говорив, що от, Європа виділяє мільйони на війну, розгортає ядерну зброю, закликає в іноземну армію своїх синів і доньок і відправляє військових на фронт в Україну. Тобто він перелічив усе, про що в ЄС ведуть дискусії, свідомо умовчавши, що частини з цих рішень досі не ухвалено.

У потяга прихильників війни немає гальм, а машиніст з'їхав з глузду. На європейських виборах ми робимо спробу зупинити цей потяг. Вам треба натиснути аварійне гальмування, щоб могли зійти хоча би ті, хто не хоче втягнутися у війну. Угорський уряд знає, як це зробити,

– запевнив прем'єр.

Чи може хтось укоськати Орбана

У липні Угорщина почне головування в Раді ЄС. На Орбана мають вплив прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та канцлер Німеччини Олаф Шольц, тож на прем'єра буде кому натиснути.