Про це 24 Каналу розповів голова угорської громади Києва та області Тібор Томпа, зауваживши, що прем'єр-міністр Угорщини продовжуватиме вставляти "палки в колеса" України.

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Чого очікувати від головування Угорщини

Як наголосив Томпа, не варто забувати, що від Угорщини мало що взагалі залежить. Тому навряд чи Орбан зможе якось кардинально вплинути на євроінтеграційний процес України.

Угорщина – слабенька країна третього чи четвертого "розряду". Орбан хоче виглядати таким собі "мачо". Але правильно казали, що він схожий на таку собі невдалу рок-зірку, яка старіє. Він хоче бути глобальним інфлюенсером, але йому далеко до цього,

– сказав Томпа.

Україні потрібно і надалі підтримувати тісні зв'язки з європейськими країнами, які виступають проти політики Орбана. Євроатлантичний рух нашої держави є незворотним.

Крім того, на Орбана буде кому натиснути. Чи не найбільший вплив на нього має прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Також не варто забувати і про канцлера Олафа Шольца. Адже Німеччина має величезний вплив на економіку Угорщини.

Заяви Орбана: коротко