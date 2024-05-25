Об этом 24 Каналу рассказал председатель венгерской общины Киева и области Тибор Томпа, отметив, что премьер-министр Венгрии будет продолжать вставлять "палки в колеса" Украины.

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Чего ожидать от председательства Венгрии

Как отметил Томпа, не стоит забывать, что от Венгрии мало что вообще зависит. Поэтому вряд ли Орбан сможет как-то кардинально повлиять на евроинтеграционный процесс Украины.

Венгрия – слабенькая страна третьего или четвертого "разряда". Орбан хочет выглядеть неким "мачо". Но правильно говорили, что он похож на некую неудачную рок-звезду, которая стареет. Он хочет быть глобальным инфлюенсером, но ему далеко до этого,

– сказал Томпа.

Украине нужно и в дальнейшем поддерживать тесные связи с европейскими странами, которые выступают против политики Орбана. Евроатлантическое движение нашего государства является необратимым.

Кроме того, на Орбана будет кому нажать. Едва ли не самое большое влияние на него имеет премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Также не стоит забывать и о канцлере Олафе Шольце. Ведь Германия имеет огромное влияние на экономику Венгрии.

Заявления Орбана: кратко