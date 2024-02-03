Так, лидеры самых влиятельных стран ЕС скоординировали усилия, чтобы заставить премьер-министра Венгрии поддержать пакет помощи в размере 50 миллиардов евро для Украины. Как им это удалось – проанализировали журналисты западного СМИ.

Интересно Серьезный сигнал Москве и Вашингтону: как ЕС убедил Орбана относительно денег для Украины

Как удалось уговорить Орбана поддержать финансирование

The New York Times пишет, что некоторые европейские лидеры шутили, что пришлют премьер-министру Венгрии Виктору Орбану счета за дополнительные ночи, которые им пришлось провести в Брюсселе для того, чтобы убедить его поддержать выделение финансирования для Украины. Другие же – угрожали ему юридическим приостановлением членства в ЕС. Кроме того, часть лидеров предлагала вместе выпить, когда Орбан жаловался, что "европейская бюрократия настроена против него из-за идеологической ненависти". С помощью такой игры в "хорошего полицейского – плохого полицейского" и удалось уговорить венгерского премьера.

Так, разностороннее давление все же заставило Орбана поддержать финансирование Украины и предоставить помощь в размере 50 миллиардов евро.

Этот шаг стал особенно важным как для Украины, так и для Европейского Союза. Он поможет удержать украинскую экономику на плаву в течение следующих четырех лет,

– отметили в The New York Times.

Кто был "хорошим полицейским" для Орбана, а кто – "плохим"

Журналисты отметили, что президент Европейского совета Шарль Мишель сыграл роль "плохого полицейского". Так, в понедельник, 29 января, он позвонил венгерскому премьеру и во время разговора заявил, что его требование о предоставлении права ежегодного вето по фонду для Украины ни за что не будет утверждено. Более того, по словам западных журналистов, он также напугал Орбана словами, что некоторые члены ЕС рассматривают возможность запуска процедуры, которая полностью лишит премьера Венгрии права голоса. К слову, если бы лидерам пришлось пойти на такой шаг, то это стало бы беспрецедентным использованием книги правил ЕС.

После этого в игре появилась "добрая полицейская" – премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она, как отметили журналисты, идеологический друг Орбана, который также выступает против жестких правил. Как пишет СМИ, премьер Италии и премьер Венгрии встретились в отеле "Amigo", где поговорили за бутылкой шампанского.

Сидя на зеленых бархатных креслах за бутылкой шампанского, госпожа Мелони сказала ему (Орбану – 24 Канал), что он может больше выиграть от ЕС, если подыграет. Она предположила, что пересмотр украинского фонда в 2025 году в определенной степени удовлетворит его потребность в тщательном контроле расходов. Сейчас не время сопротивляться,

– пишет The New York Times.

Позже в игру вступил президент Франции Эммануэль Макрон, который также был "хорошим полицейским". Он, по информации журналистов, также встретился с Орбаном в отеле "Amigo" и в разговоре предположил, что лидеры ЕС могли бы отреагировать на жалобу венгерского премьера, что исполнительная власть отказывает в финансировании из-за "идеологической предвзятости".

Все это время Виктор Орбан знал, что на этой же улице другие лидеры собираются, чтобы поговорить о нем. Там проходила встреча между председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и канцлером Германии Олафом Шольцем. Они твердо решили, что никаких дальнейших уступок – вроде размораживания денег ЕС для Будапешта, которого Орбан добился от своих партнеров ранее – не будет. Эти слова были переданы премьеру Венгрии,

– отметили журналисты.

Такие усилия европейских лидеров были не напрасны и Орбан в конце концов был вынужден поддержать финансирование Украины и выделение помощи в размере 50 миллиардов евро. После объявления решения Урсула фон дер Ляйен отметила, что венгерский премьер не получил никаких уступок за это решение. Однако Орбан также пытался создать иллюзию, что якобы вышел из этого спора победителем.

"Миссия выполнена. Средства Венгрии не попадут на Украину, и у нас есть механизм контроля в конце первого и второго года. Наша позиция относительно военного конфликта в Украине остается неизменной: нам нужно прекращение огня и мирные переговоры", – написал он в сети после того, как в ЕС сообщили о решении по финансовой поддержке Украины.