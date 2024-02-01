Это удалось благодаря согласованию позиции премьера Венгрии Виктора Орбана, который выдвигал условия ЕС о предоставлении Украине помощи. Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что ключевую роль в переговорах с Орбаном сыграла, в частности, лидер Италии Джорджия Мелони.

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Украину не бросили

Мелони трижды проводила переговоры с Орбаном, убеждая его солидарно проголосовать за эту помощь, и ей это удалось.

Это серьезный геополитический сигнал в Москву и в Вашингтон. В Москву, что никто в Европе не бросил Украину и не устал от войны. А в Вашингтон, что Европейский Союз в сложных геополитических условиях нашел мужество солидарно проголосовал за помощь Украине. Из-за этого США остается мало места для негативного маневра. Наверняка это подтолкнет к принятию соответствующих решений в поддержку Украины уже в Соединенных Штатах,

– отметил политолог.

В то же время после принятия решения о выделении Украине 50 миллиардов евроОрбан заявил, что ему удалось добиться выполнения условий Венгрии в обмен на предоставление средств Киеву.

Обратите внимание! Виктор Орбан, который выступал против выделения Украине денег от ЕС, изменил свое решение после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Джорджией Мелони. Когда же решение было принято, Орбан отметил, что Венгрии удалось договориться о "механизме контроля" использования денег для Украины. Также от его имени появилось сообщение в соцсети, где премьер Венгрии заявил, что венгры якобы остаются на "стороне мира" и они "не должны давать деньги украинцам". Он отметил, что венгры "это завоевали".

Есть предостережения

Однако ситуация иная, чем ее представляет Орбан. Ранее Европейская комиссия принимала решение о начале расследования по обоснованию выделения Венгрии 10 миллиардов евро.

Это было предостережение, которое работало на то, чтобы Орбан принял положительное решение. Также Европарламент согласовал резолюцию, где отмечалось, что нужно лишить Венгрию права голоса и инструмента шантажа Европейского Союза. Орбан получил предостережение и по политической, и по финансовой линиям,

– пояснил Осипенко.

Однако ЕС пошел на встречу Орбану. По его требованию будет дополнительное согласование выделения средств Украине через два года. Хотя он настаивал, чтобы эта процедура осуществляла через год.

"Также премьер Венгрии добился механизма обусловленности верховенства права. Это означает, если выделенные средства будут угрожать безопасности Европейского Союза, то будет пересмотрен бюджет и выделение этой помощи", – подчеркнул Руслан Осипенко.

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