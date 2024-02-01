Это удалось благодаря согласованию позиции премьера Венгрии Виктора Орбана, который выдвигал условия ЕС о предоставлении Украине помощи. Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что ключевую роль в переговорах с Орбаном сыграла, в частности, лидер Италии Джорджия Мелони.
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Украину не бросили
Мелони трижды проводила переговоры с Орбаном, убеждая его солидарно проголосовать за эту помощь, и ей это удалось.
Это серьезный геополитический сигнал в Москву и в Вашингтон. В Москву, что никто в Европе не бросил Украину и не устал от войны. А в Вашингтон, что Европейский Союз в сложных геополитических условиях нашел мужество солидарно проголосовал за помощь Украине. Из-за этого США остается мало места для негативного маневра. Наверняка это подтолкнет к принятию соответствующих решений в поддержку Украины уже в Соединенных Штатах,
– отметил политолог.
В то же время после принятия решения о выделении Украине 50 миллиардов евроОрбан заявил, что ему удалось добиться выполнения условий Венгрии в обмен на предоставление средств Киеву.
Есть предостережения
Однако ситуация иная, чем ее представляет Орбан. Ранее Европейская комиссия принимала решение о начале расследования по обоснованию выделения Венгрии 10 миллиардов евро.
Это было предостережение, которое работало на то, чтобы Орбан принял положительное решение. Также Европарламент согласовал резолюцию, где отмечалось, что нужно лишить Венгрию права голоса и инструмента шантажа Европейского Союза. Орбан получил предостережение и по политической, и по финансовой линиям,
– пояснил Осипенко.
Однако ЕС пошел на встречу Орбану. По его требованию будет дополнительное согласование выделения средств Украине через два года. Хотя он настаивал, чтобы эта процедура осуществляла через год.
"Также премьер Венгрии добился механизма обусловленности верховенства права. Это означает, если выделенные средства будут угрожать безопасности Европейского Союза, то будет пересмотрен бюджет и выделение этой помощи", – подчеркнул Руслан Осипенко.
Больше о выделении Украине 50 миллиардов евро
- Дополнительный пакет помощи Украине размером 50 миллиардов евро согласовали 27 лидеров стран ЕС. Киев обеспечили постоянным и долгосрочным финансированием.
- По условиям выделения помощи ЕС ежегодно будет обсуждать реализацию долгосрочного бюджета. Это будет происходить в форме дебатов на основе отчета от Еврокомиссии и не предусматривает голосования. Поэтому Венгрия или другая страна ЕС не сможет заблокировать это решение.
- Также при необходимости страны-члены ЕС могут попросить Еврокомиссию через два года внести предложение для рассмотрения долгосрочного бюджета ЕС вместе с помощью для Киева.
- Украина получит 50 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility. Это новый финансовый инструмент для Украины, созданный Европейским советом.
- Программа Ukraine Facility рассчитана на 4 года. Значительная часть 50 миллиардов евро, которые будут выделены Украине, направятся в госбюджет и помогут в финансировании бюджетного дефицита.
- Также программы предусматривает создание инвестиционного инструмента, который должен покрыть риски в приоритетных секторах и позволит привлечь дополнительные средства и инвестиции.