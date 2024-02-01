Соответствующее заявление премьер-министр Венгрии разместил у себя в фейсбуке. Он гордо заявил, мол, Венгрия договорилась о "механизме контроля", который "гарантирует разумное использование денег" для Украины.
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"Мы это завоевали! Венгры не должны давать деньги украинцам! Мы не будем участвовать в войне, не будем посылать оружие, мы остаемся на стороне мира!", – заявил он.
Венгерский лидер также выразил удовлетворение тем, что рынки положительно отреагировали на соглашение.
Что известно о решении ЕС
- Лидеры Европейского союза сегодня, 1 февраля, во время саммита одобрили выделение для Украины 50 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility.
- На основе годового отчета Комиссии о реализации Программы для Украины Европейский совет ежегодно будет проводить дебаты по реализации программы с целью предоставления рекомендаций.
- Соглашения об этом удалось достичь после того, как влиятельные политики блока поговорили с премьером Венгрии Виктором Орбаном. В частности, вчера вечером с ним встретились лидеры Италии и Франции Джорджия Мелони и Эмманюэль Макрон.