Соответствующее заявление премьер-министр Венгрии разместил у себя в фейсбуке. Он гордо заявил, мол, Венгрия договорилась о "механизме контроля", который "гарантирует разумное использование денег" для Украины.

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"Мы это завоевали! Венгры не должны давать деньги украинцам! Мы не будем участвовать в войне, не будем посылать оружие, мы остаемся на стороне мира!", – заявил он.

Венгерский лидер также выразил удовлетворение тем, что рынки положительно отреагировали на соглашение.

Что известно о решении ЕС