Согласно официальному документу саммита, с которым ознакомилось издание, лидеры договорились, что на основе ежегодного отчета лидеры ЕС будут проводить дебаты.

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"Соглашение было достигнуто после того, как сегодня утром влиятельные политики блока встретились с премьером Венгрии Виктором Орбаном", – сообщило издание.

Кто именно говорил с Орбаном

Издание Index пишет, что накануне саммита, вечером 31 января лидеры Италии и Франции Джорджия Мелони и Эмманюэль Макрон провели встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Орбан провел переговоры с Мелони и Макроном в рамках подготовки к саммиту ЕС в четверг, главный вопрос которого – одобрение четырехлетней программы финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро, – цитирует издание руководителя пресс-службы венгерского премьера Берталана Хаваши.

Сам глава правительства Венгрии у себя в фейсбуке обнародовал совместное фото с Мелони, которое лаконично подписал: "Встреча с премьер-министром Джорджией Мелони накануне саммита ЕС". А вот о встрече с французским президентом Орбан в своих соцсетях не сообщал.

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